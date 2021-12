Noelia arremete contra ex mandatario de Miami y lo expone en redes

Noelia de 42 años de edad se encuentra muy molesta en estos momentos por la irresponsabilidad del político Joe Carollo y es que como muchos ya lo saben había organizado un evento de fin de año donde se presentarían algunos artistas entre ellos la rubia quien hace días había cancelado su participación.

Pero las cosas se complicaron entre Noelia y el ex alcalde de Miami, pues al parecer comenzó hablar mal de la intérprete de Candela, quien se le fue con todo por medio de las redes sociales donde lo tachó de malagradecido, además de no pensar en el aumento de contagios por Ómicron una de las razones por las que ella decidió cancelar su participación en la fiesta.

"No solo resulta que este Señor , no es solo IRRESPONSABLE y MAL AGRADECIDO, es una mala persona.. Ha comido en mi Mesa.. PAGANDO YO !!! Lo he apoyado continuamente en sus eventos por Años. Tiene nos solo la desverguenza de comer en mi Yate, asistir a Invitaciones Privadas y decirse AMIGO.. cuando lo unico que es, es otro Politico Mentiroso Mas, que junto con Esposa.. Usan el Presupuesto del que disponen a plaser", escribe Noelia en una foto dinde aparece junto a él.

Y es que es bien sabido que la puertorriqueña no se deja de nada ni de nadie, es por eso que se le fue con todo al ex mandatario a quien tachó de arribista, por si fuera poco la famosa le pide al público no asistir a este tipo de eventos debido a como se han disparado los contagios de dicha enfermedad por todo Estados Unidos.

"Vamos a retar a este Señor Comisionado a que se porte como el servidor público que debe ser, yo voy a hacer un llamado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que abra una línea de Investigación por posibles actos de Corrupción", siguió la guapa mujer retando al hombre a quien llamó en el pasado su amigo.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la cantante le pone un alto a uno de sus amigos, ya que siempre usa las redes sociales para evidenciarlos.

Leer más: Hermosa Paola Rojas desde la playa con una figura demasiado divina