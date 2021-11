Noelia avanza como empresaria; ayuda a latinos con su tarjeta de débito Celebriffy Mastercard

La hermosa puertorriqueña Noelia no solo deleita a sus miles de seguidores con baladas como "Tú", "Yo no fallé" y varias más, sino también ha demostrado ser una mujer empoderada, ejemplo para muchas personas y una buena empresaria; la cantante no sabe estar de brazos cruzados y ahora, en beneficio de muchos latinos radicados en Estados Unidos, lanza su tarjeta de débito Celebriffy Mastercard.

Emocionada y satisfecha por este nuevo proyecto en su ámbito empresarial, Noelia compartió con Debate:

Soy la primera artista que tiene el privilegio de brindarle a tantos esta gran oportunidad, de tener su tarjeta.

Asimismo externó que su tarjeta de débito Celebriffy Mastercard, será de mucha ayuda para todas aquellas personas en USA, en especial los latinos, que por uno o diversos motivos no pueden tener una cuenta bancaria.

Noelia les ofrece una tarjeta donde no hay pago mensual por uso de cuenta, no hay sobregiros y no hay cargos escondidos.

"Si eres de esas personas que no tiene cuenta de banco y tienes que ir semana por semana a cambiar tu cheque y por cada cheque que cambies te cobran una comisión, te tengo la solución, Celebriffy Mastercard, con nuestro sistema de pago directo, dispones más rápido de tu dinero y sin costos agregados".

Poco a poco la bella boricua Noelia se ha convertido en una exitosa empresaria. Foto: Instagram @noeliaofficial

Asimismo, esta tarjeta de débito puede ser usada por los suscriptores de sus plataformas Cherryland VIP (la cual compite con OnlyFans) y Celebriffy; todo lo que moneticen como creadores de contenidos en dichas plataformas, se les depositará directamente a Celebriffy Mastercard.

Para más información consulta las redes sociales de Noelia o el portal web card.celebriffy.com.

Noelia no solo ha dejado muy bien marcada su huella como la indiscutible "Reina de la balada en español", sino también como empresaria, gracias a las enseñanzas que ha tenido de su pareja sentimental Jorge Reynoso.

Noelicious INC. es la empresa principal de Noelia Lorenzo Monge, de la que se derivan varias divisiones como:

Noelia's Cabaret Group (que controla bares, restaurantes y cabarets)

Noelicious Fashion

Noelicious

Voixstar Telecom

CIASA (una constructora)

ROTECOM (Protecciones Comerciales de México), fabricantes de protectores anticontagio y de distanciamiento, y otras más

En una anterior entrevista con Debate, comentó sobre su faceta como empresaria: "sigo enamorándome de los negocios, voy creciendo como empresaria poco a poco, he ido aprendiendo de todo, cuando comenzó todo lo de Noelicious, seguí aprendiendo de otros negocios, me fui interesando cada vez más".