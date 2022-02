México.- ¡Gran escándalo! La cantante puertorriqueña Noelia, y su equipo de trabajo, han dado a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales que no participará en la gira GranDiosas, esto debido a la falta de garantías económicas, dejando a todos muy sorprendidos.

En Instagram, se lanzó un comunicado en el que se lee que la cantante no estará participando en la gira GranDiosas prevista a llevarse a cabo el 29 de abril en la Ciudad de México, esto debido a que la empresa Hugo Mujuto Producciones no presenta garantías económicas viables.

"Estimados medios de comunicación: Por este medio Noelia Inc. hace de su conocimiento, que a pesar de la gran emoción del reencuentro con el público mexicano, se ha tomado la decisión de no participación especial en las presentaciones programadas de GranDiosas, debido a que la empresa Hugo Mejuto Producciones no presenta garantías económicas viables", se lee en el comunicado.

Noelia cancela su participación en la gira GranDiosas por falta de garantías económicas

De la misma manera, en la publicación se destacó que "es lamentable haber tenido que elevar las expectativas de los fans de eventos que al final no se llevarán a cabo por falta de recursos económicos por parte del productor".

A pesar de la triste noticia, Noelia y su equipo también añadió que le desean todo lo mejor a la producción de la gira GranDiosas, encabezada por Dulce, María Conchita Alonso, Jeanette, María del Sol y Ángela Castro, y esperan en el futuro no existan las mismas complicaciones.

Por otro lado, Noelia se muestra impaciente y emocionada de poder unirse a Los Ángeles Azules en su siguiente concierto, programado para llevarse a cabo el 02 de abril del presente año en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California.

