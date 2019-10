Noelia celebra logro de Jorge Reynoso con los hijos de José José

El que José Joel, Marysol y Sarita Sosa pudieran reunirse para llegar a varios acuerdos con respecto a la muerte de su padre José José, tiene un nombre: ¡Jorge Reynoso! Luego de que el hijo mayor le pidiera ayuda ante la situación que habían estado viviendo desde su llegada a Miami, Florida, el empresario y esposo de la cantante Noelia pidió a su vez la ayuda e intervención de algunos comisionados y políticos, para que la hija menor del cantante accediera a reunirse con sus hermanos y revelar el paradero del cuerpo de "El Príncipe de la Canción".

En dicha reunión que se llevó a cabo en el Consulado de México en Miami, donde estuvo como mediador el cónsul mexicano Jonathan Chait, los tres hermanos firmaron una serie de acuerdos redactados, entre estos, que José José será sepultado en nuestro país.

Noelia agradeció por todos los comentarios que ha recibido su esposo Jorge Reynoso; en su cuenta de Instagram compartió el siguiente mensaje junto a fotografía de ambos. "Gracias por sus muestras de cariño, se los agradecemos de corazón, pero aquí lo importante es que José José desde el cielo pueda ver con alegría y tranquilidad que sus hijos adorados y su pueblo lo celebran, que lo aman y agradecen su obra".

José José por siempre el príncipe, México unido es imparable, una lluvia de bendiciones para todos ustedes.

La hermosa cantante y actriz boricua publicó también una fotografía al lado de José José. "Príncipe ya pronto vas a tu tierra, tu pueblo te espera y quiere demostrate su cariño, gracias maestro por todo lo que nos diste. Eterna Gloria para ti".

Jorge Reynoso, quien es cercano a José Joel y fue un amigo cercano de José José, contó en entrevista para Ventaneando. "Me reuní con José Joel, me pidió que interviniera en la situación. Lo hice, le proveímos con abogados, autoridades de la ciudad, pero más que nada en el objetivo de mediar para que hubiera un final feliz y que lo tenga como José hubiera querido. Lo más importante es darle oportunidad que se le rinda el tributo que se merece, que no se convierta en un circo, que lo estaban convirtiendo".

En dicha entrevista para Ventaneando mencionó que de alguna manera tuvo que traer a Bill Pollak y a Joe Carollo, algunos de los comisionados y políticos para comenzar a hacer los trámites.

De hecho se metieron algunos ahorita en la tarde para de alguna manera proteger que no se llegara a incinerar el cuerpo porque había esos rumores, como todo se manejaba en rumores.

"Queríamos evitar que se incinerara el cuerpo con esta historia de que querían repartir las cenizas de un lado y de otro, eso hubiera sido una gran tragedia para el público mexicano, no poder rendirle tributo al príncipe en su tierra”.

Ante todo lo hecho por Jorge Reynoso con altos comisionados y políticos, se presionó a Sarita Sora para que se reuniera con sus hermanos y diera el paradero del cuerpo de José José.

Asimismo explicó que al morir José José terminó el poder notarial que Sarita tenía sobre él, con esto, cualquiera de los tres hermanos puede hacerse cargo de los restos de su padre.