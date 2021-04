Noelia con pantalón de cuero se sube a su bello caballo para hacer equitación

Noelia de 41 años de edad vuelve a dejar más que en claro que los pantalones de cuero son lo de ella y lo presume con Ian foto que compartió en su cuenta de Instagram.

Resulta que la cantante puertorriqueña subió un video donde se le ve que está a punto de cabalgar, pero lo que más llamó la atención fue su figura.

Fueron más de 39 mil reproducciones las que recibió la cantante en su publicación al momento de la redacción donde le dijeron de todo por su belleza.

Que rico estar de nuevo aquí #equestrianlife, escribe Noelia en el video donde se le ve moviéndose de manera muy coqueta.

"Buenos días amiga preciosa Noelia en este bonito jueves dele duro ala equitación", "Impresionante como siempre bella Noelia", le escriben a la bella Noelia en la publicación.

Y es que desde hace años la famosa siempre ha sido vista como una mujer con una belleza única, además de un carisma con el cual se ha ganado a sus fans.

Pero eso no es todo pues para quienes no lo saben Noelia sube estas publicaciones para darle publicidad a su cuenta de Only Fans la cual le ha dado muchas satisfacciones.