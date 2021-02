Noelia con short súper apretado baila en un estacionamiento

Noelia de 41 años de edad desató la locura en redes sociales al aparecer con un short negro súper apretado y bailando en un estacionamiento causando reacciones de todo tipo en Instagram debido al cuerpazo que se carga la mujer originaria de Puerto Rico, quien enamoró a todos con su belleza con la cual ha ganado demasiado seguidores, pues para quienes no lo saben tiene un only fans.

Y es que se podría decir que Noelia fue de las primeras mujeres latinas que quiso experimentar con only fans donde le ha ido de maravilla, es por eso que la también cantante lanza videos, donde la vemos dándole publicidad a su página la cual ha dado mucho de que hablar de acuerdo a internautas que están suscritos en su sitio, pues la rubia se muestra demasiado coqueta en las fotos.

"Muñecota eres la mujer más hermosa del universo que cuerpazo tienes mi amor", "Mamasita con todo respeto cada dia esta más buena", "Que bien te mueves mamacita me encantas", "ChulAda de mujer..te mando muchos besitos.Noelia", "Holaaa mi amor como me gustaría ser apresado con tanta belleza te amo mucho Noe un besito mi amor", le escriben a Noelia en Instagram.

Otra de las cosas por las que Noelia es admirada es por la disciplina que tiene cuando hace ejercicio, ya que son pocas las mujeres que siguen conservando el cuerpo de veinteañera de Noelia y es que su fascinación por el ejercicio, su genética y la alimentación, ayudan demasiado a Noelia, por lo que muchas fans e incluso hasta hombres le piden su rutina de ejercicio para verse como ella.

Noelia también es admirada por la forma en que ve la vida, pues ella está centrada en puras cosas positivas es decir trata de que todos sus días pinten de una manera maravillosa un ejemplo es cuando sale de paseo, ya sea al muelle o al supermercado, la rubia trata de pasarela de lo mejor, pues quiera estar en paz en todos los sentidos.

Para quienes no lo saben uno de los accesorios preferidos de Noelia siempre han sido las botas negras, ya que estas se le miran muy bien con cualquier cosa que se ponga, es decir Noelia se puede poner un conjunto deportivo y se puede poner dicho calzado para llamar más la atención, pues ella las luce como nadie, además se viste muy bien.

Noelia también es admirada porque lejos de verse como una mujer que siempre trata de estar maquillada, ella ha mostrado su belleza natural sin nada de maquillaje, por lo que muchos se emocionan al ver la bien cuidada piel de Noelia, además en varias ocasiones sus ojos se han llevado cientos de elogios, por lo que la famosa trata de presumirlos más a menudo.

Pero si creías que Noelia es solo una mujer guapa que cautiva a todos con su belleza te equivocas, pues la modelo también practica deportes, como la equitación, pues desde hace tiempo se había interesado en ella, pero como su agenda de trabajo siempre estaba llena no le daba tiempo, por lo que poco a poco tuvo que acomodar sus horarios para poder hacer dicho ejercicio.

Cuando llevas 21 Años de carrera Musical, has vendido 10 Millones de Discos alrededor del Mundo y has pasado las tormentas que he pasado yo, entonces puedes Cantar y hacer lo que te place, y por gusto y para gusto del público que ya tienes, y no por seguir ninguna moda, escribe Noelia mientras monta caballo de una manera muy atractiva.

