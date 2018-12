Noelia confirma que realizará película para adultos

Noelia confirmó a través de sus redes sociales que realizará una película para adultos; en un comunicado la cantante resaltó que a lo largo de 15 años fue marginada de la industria musical, motivo por el que tomó la decisión de darle un giro a su carrera artística.

La noticia de la incursión de Noelia en la industria del cine para adultos, llegan después de que el programa Suelta la Sopa diera a conocer dicha información. Aparentemente la cantante recibirá un pago de 10 millones de dólares por la película para adultos.

“A mí nadie me tiene que juzgar, nadie tiene derecho de tratar de disertar el pro qué de mis decisiones. Una decisión que va ligar a mi entorno, a mis tiendas, mis Noelicious y mis cabarets y clubs de los que ahora soy socia", comentó Noelia sobre la polémica de la película para adultos.

Resumiendo: en realidad nunca recibí el apoyo masivo ni de la gente ni de las mujeres cuando fui un ejemplo de superación ante un acto infame. Digan lo que digan, durante 15 años nunca cesaron los señalamientos equivocados e injustos.

La también empresaria Noelia de 39 años de edad, en su comunicado sobre la película para adultos que llevará a cabo, agregó que tras 10 millones de discos vendidos, 10 éxitos en Billboard en español y otros reconocimientos, de nada le han servido. “Una industria hipócrita que no respeta a nadie, misma que ahora agoniza por justa razón”.

Por lo tanto queda mas que claro que ahora es mas importante tomar decisiones de negocios. Muchas veces las injusticias e incomprensiones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el mundo es justo y uno tiene el deber de hacerse justicia. Gracias a quienes son valientes para quererme como soy y por lo que soy.

Cabe recordar que hace unos días Noelia compartió una imagen para que sus seguidores consiguieran un calendario "firmado y personalizado" con fotos exclusivas que no serán publicadas en sus redes.

Anteriormente la cantante Noelia resaltó que no tenía por qué darle cuentas a nadie, esto con respecto a su película para adultos: "tengo 10 millones de razones para no darle cuentas a nadie", con estas palabras publicó un video donde aparece arriba de un automóvil mostrando su pierna, además de los hashtags "traumadas y reprimidas no tengan miedo", "i love porn" y "adult industry".