Noelia conquista la playa con moderno traje de baño en color blanco

Noelia de 42 años vuelve a generar suspiros en redes sociales, esto después de aparecer con un traje de baño en color blanco con el que remarca su bien cuidada silueta, pues la rubia cuida demasiado su fisico ya que se ha convertido en su fuente de trabajo desde hace tiempo.

"Cuando me escriben y dicen que soy una Pu.... en realidad no me molesta me fascina y encuentro maravilloso poder ser la Pu__ de todos Ustedes #todoloconviertoenpositivo", escribe Noelia en la foto hablando un poco del hate que le lanzan.

En la foto se puede ver a la cantante puertorriqueña en lo que parecen las playas de Miami, lugar donde radica desde hace tiempo, además lo que ayuda bastante a Noelia es que sabe posar de manera muy natural ante la cámara causando gran asombro entre sus millones de fans.

Noelia espectacular en traje de baño blanco/Instagram

Otra de las cosas por las que Noelia ha dado de que hablar en redes sociales ha sido por no tener pelos en la lengua y es que ella siempre ha tenido que enfrentarse a diversas polémicas que lejos de tumbarla la han convertido en una mujer fuerte ante todo, pues no es la misma artista que se quedaba callada.

"Buenas Tardes Lindura Hermosa bella bonita preciosa Wuaooo", "No hagas caso de Los malos comentarios es pura envidia ignorarlos son personas faltas de cultura", "Ni en sus mejores Sueños Un Escultor habría Tallado a tan Bellísima Mujer Loving You Sweetie", "Ese si es un traje de baño al 100 como no, saludos", escriben", le escriben a Noelia.

Le encanta ser el centro de atención

Noelia se ha convertido en el centro de atención desde que abrió una plataforma donde comparte contenido exclusivo sobre su belleza, es por eso que la vemos todos los días entrenando en el gimnasio para lograr ese bello cuerpo de diosa que se carga.

Además, cuando acompaña cada una de sus fotos siempre comparte un pensamiento con el que desea que sus seguidores reflexionen que nada ni nadie los puede detener solo ellos mismos, situación por la que esta artista siempre ha sido admirada por su público.

