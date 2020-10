Noelia deja al descubierto su sensual tatuaje del ave fénix al usar ajustado pantalón de cuero

Simpática, hermosa, sensual, talentosa, gran ser humano y otros calificativos más, son los que describen a la cantante boricua Noelia, quien en sus redes sociales no solo comparte alguno de sus lanzamientos musicales o su ahora faceta de empresaria, sino también publica para sus miles y miles de seguidores fotografías y videos donde resalta lo sexy que es, recibiendo muchos halagos por parte de sus seguidores.

En un reciente video que compartió en su feed de Instagram donde tiene 1.3 millones de followers, la hermosa cantante Noelia realiza una caminata luciendo su escultural cuerpo usando un outfit en tono negro. Algo que resalta en dicho video es que deja al descubierto uno de los sensuales tatuajes que tiene: ¡un ave fénix!

Cabe mencionar que este video es como parte de la promoción que Noelia hace constantemente a su página de Onlyfans. Mientras muestra su tatuaje y camina por el lugar donde se grabó este clip, la intérprete originaria de San Juan, Puerto Rico, manda besos a sus seguidores.

Hace un tiempo Noelia mostró todos sus tatuajes en una entrevista para El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, donde explicó el origen de su tatuaje del ave fénix. La cantante señaló que así como está mítica ave resurge de las cenizas, ella también lo ha hecho en algunas etapas de su vida. "Los fénixs resurgen de sus propias cenizas y los queman y los queman y vuelven otra vez a renacer, y los queman y vuelven a renacer, la eterna historia de que me levantaré y segurié sobreviviendo".

Noelia bendecida por el amor de sus fans

En una entrevista con Debate, la boricua Noelia expresó que no podría estar más contenta ante el hecho de que las nuevas generaciones, se han enamorado de su música. "Estoy emocionadísima porque otra nueva generación está heredando mi música, yo estoy muy feliz, imagínense lo que eso significa para mí, tengo que apurarme a sacar nueva música".

Son más exigentes, ya quieren un álbum nuevo, música nueva, pero es hermoso ver que esos adolescentes de esta nueva generación están enamorándose de mi música, heredándola de sus padres, me encanta, es hermoso, es un regalo de Dios.

Noelia Lorenzo Monge ha logrado convertirse en una artista en toda la extensión de la palabra, quien por siempre vivirá agradecida con sus fans. "Me encanta que les guste lo que yo hago, me encanta tenerlos contentos, tenerlos entretenidos, yo nací con la vocación de querer ser una gran artista, soy gracias a Dios una artista completa y con muchas ganas de seguir creciendo y desarrollándome, ahora también inspirándolos para que salgan adelante, hagan sus negocios y vean que no importa cuántas veces uno se cae, lo importante es cómo uno se levanta de cada una de esas caídas y seguir adelante".

Por otra parte, su faceta como empresaria está rindiendo frutos. Noelia fue incluida en la lista de las 30 Líderes Empresariales y Ejecutivas de Mexico por parte de Grupo Mundo Ejecutivo, comentando que para ella como empresaria, este reconocimiento era como un Premio Oscar: "y me deja claro la complejidad y grado de dificultad que es ser una empresaria industrial. Un Honor para mí que me den este reconocimiento, de todo corazón gracias, esto no es solo para mí, es para todos y cada una de las personas que contribuyen con su trabajo y pasion en Protecom".

Asimismo mencionó en sus redes sociales que "emprender proyectos del calibre de Protecom, ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, mucho más arriesgado que cualquier otra cosa que haya vivido, llevar a puerto seguro un proyecto tan complicado en tiempos dificiles y con la constante en mente de que muchas familias dependen de lo que estás haciendo, no hay margen para fallar y hay que emprender cada día con la mism fe o más que el día anterior.

Noelia se dice bendecida por contar con personas que la han ayudado a maximizar sus capacidades y a perder los miedos. "Hoy soy y con orgullo lo digo, tan cantante y artista, asi como empresaria y empresaria indistrial. Gracias papá Dios por darme tanta luz. Muchas Gracias a Grupo Mundo Ejecutivo y a su consejo editorial por esta distinción que es la más importante de mi vida, hasta hoy".