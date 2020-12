Noelia, en atuendo de red, demuestra que las mujeres también pueden arreglar autos

Puerto Rico.- La talentosa cantante y actriz Noelia ha callado todas las críticas y habladurías de los hombres que dicen que una mujer no puede arreglar ni saber nada sobre el tema de los autos, pues en un enloquecedor atuendo de red y con transparencias muestra sus buenas habilidades con el tema.

Una vez más la puertorriqueña demuestra ser una mujer de diferentes talentos, pues no sólo es una cantante de voz celestial y potente, es además una actriz, modelo erótica, playmate, empresaria y ahora una experta en los temas de refacciones de autos y todo lo relacionado con el negocio.

Es a través de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que suma hasta el día de hoy más de un millón y 300 mil seguidores, en donde compartió algunos videos de su experiencia en la vida laboral de los talleres, un trabajo que siempre se ha considerado como masculino, pero para ella es para cualquier sexo.

La cantante del exitoso tema 'Tú' dejó boquiabiertos a sus seguidores al ponerse de espaldas y en una sugerente pose para arreglar su auto, el cual lo vemos con el cofre levantado, mientras ella, en un atuendo que elevó la temperatura, comienza a meter sus manos para ajustar cualquier detalle.

"En mi sexy taller... que calor. Uno más reparado ¿Quién más necesita una ajustadita?", escribió Noelia en la descripción del video en el que la vemos con un body negro con trasparencias, el cabello suelto y unos botines altos de cuero, despertando así las fantasías más alocadas de sus seguidores.

"Mi amor te quiero mucho"; "Con esa mecánica da gusto que se te estropee el coche", "tremendo cuerpazo hermoso que tiene amiga y unas piernas hermosas también", "Quien fuera motor", "Dios mío no me explico cómo esta bella mujer hace para mantenerse tan jovial, hermosa y llena de energía positiva, eso es sin mencionar todo el talento que posee, tanto como artista así también como empresaria", se pudo leer entre los comentarios del video que tiene más de 150 mil reproducciones.

Uno de sus fanáticos se tomó el tiempo de elogiar su belleza, juventud, energía y buen intelecto para las empresas y le dedicó un emotivo mensaje que recibió varios me gustas por sus demás seguidores. "Realiza todos tus sueños y no olvides que el cielo es el límite, muchas bendiciones para ti mi bella y adorable estrella y que el éxito nunca te abandone, un millón de besos y nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer", escribió el fanático de Noelia.

Por si fuera poco, la cantante compartió otro video con este atuendo que dejó a todos soñando con ella, pero ahora, alejada de lo laboral, se le ve muy divertida y contenta por el lugar, pues revela a sus seguidores que ha decidido adquirir un local de autos usados con taller, señalando que hoy es el tiempo de las oportunidades.

"Estoy en ese punto en el que hago lo que me da la gana, disfruto ser yo como me da la gana y lo mejor de todo es que a ustedes les gusto así. Y si...ahora también compre un dealer de Autos usados con taller. Tiempo de oportunidades", compartió con gran emoción la cantante y actriz en el siguiente video que compartió.

Esta noticia fue muy grata para sus seguidores, pues comenzaron a halagar lo buena que era también para los negocios, elogiando su lado más empresario y felicitándola por tan tremendo logro. "Felicitaciones hermosa, que tengas éxito en tu nuevo proyecto", "Que bien que sigan las bendiciones saludos mamita te ves muy bien", "Espero sigas logrando todo lo que te propongas", le escribieron algunos otros de sus fanáticos.

Asimismo, hubo quienes le dedicaron mensajes más extensos y se mostraron orgullosos de poder seguirla por años y formar parte de su crecimiento profesional. "Por eso te admiro por tu autenticidad y ser lo que eres sin prejuicios ni el qué dirán cada día te Amo más y más mi Noelia hermosa por favor no cambies se siempre original Te amo BB", "Hola amiga Noelia como está la verdad que la felicito por su logro y su gran esfuerzo para tener esa agencia de autos la verdad que esta buenísimo el progreso que tiene la felicito", le escribieron.