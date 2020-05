Noelia enamora a nuevas generaciones con su manera de interpretar

A lo largo de 20 años de trayectoria Noelia ha logrado mantenerse en el gusto del público por su manera de interpretar la música romántica, por la candela que le pone a sus canciones dances, por esa simpatía, belleza, sensualidad y por el gran corazón.

La cantante boricua no podría estar más contenta ante el hecho de que las nuevas generaciones se han enamorado de su música. "Estoy emocionadísima porque otra nueva generación está heredando mi música, yo estoy muy feliz, imagínense lo que eso significa para mí, tengo que apurarme a sacar nueva música", comentó Noelia en una entrevista en vivo con EL DEBATE, agregando que las nuevas generaciones consumen la música más rápido y quieren una canción tras otra.

Son más exigentes, ya quieren un álbum nuevo, música nueva, pero es hermoso ver que esos adolescentes de esta nueva generación están enamorándose de mi música, heredándola de sus padres, me encanta, es hermoso, es un regalo de Dios.

Noelia tuvo que detener su nueva gira ante la pandemia que se vive. Foto: cortesía

Noelia compartió con EL DEBATE dos grandes exclusivas. La primera es que está trabajando en un álbum de baladas en inglés y en otro con baladas en español: "ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que me tiene muy ilusionada de balada pero en inglés, the power ballads, voy a lanzar un álbum de power ballads y otro de música romántica en español, como me conocieron".

Y la segunda exclusiva es que tiene preparado un dueto con el cantante Larry Hernández, que ya pronto estaremos escuchando.

Es un canciononón, originalmente iba a ser parte de mi proyecto de mi regreso a la música romántica, después de 'Dame una razón', ese era el segundo sencillo que iba a grabar, ya lo van a escuchar muy pronto.

Noelia, reina de la balada

Cabe recordar que fue en septiembre del año pasado, cuando después de 13 años de grabar música romántica, Noelia sorprendió a sus fans con el lanzamiento del tema "Dame una razón".

La canción tuvo una reacción maravillosa en el público, les gustó muchísimo, ahí decidí producir mi regreso a la balada romántica, pronto, ya después de esta pandemia, sale mi repertorio nuevo de música romántica.

Sería este año cuando la hermosa cantante celebraría sus 20 años de trayectoria con un gran tour por varios países, entre éstos México, pero la pandemia por la actual contingencia sanitaria la obligó a parar de momento estos planes.

"Ya prontito tendremos las nuevas fechas, cuando todo vuelva a la normalidad, si Dios lo permite. Sigo adelante con el amor y el cariño que gracias a Dios, la bendición del universo, me ha dado con ese público hermoso, que ha sido incondicional conmigo en cada situación, y que ahí siguen esperándome y yo loca por regresar a sus brazos y cantarles en los escenarios muy pronto".

Por otra parte, Noelia no solo ha dejado su propia huella en la industria musical, sino que también está haciendo lo propio en el ámbito empresarial, gracias a las enseñanzas que ha tenido de su pareja sentimental Jorge Reynoso.

Noelicious INC. es la empresa principal de Noelia, de la que se derivan varias divisiones, tales como Noelias Cabaret Group (que controla bares, restaurantes y cabarets) Noelicious Fashion, Noelicious, Voixstar Telecom, CIASA (una constructora). Recientemente dio a conocer a través de sus redes sociales ser accionista en la empresa PROTECOM (Protecciones Comerciales de México), fabricantes de protectores anticontagio y de distanciamiento.

"Eso fue una oportunidad que surgió con todo lo que está sucediendo, unos empresarios mexicanos requerían una inversión y me pareció un negocio muy responsable y necesario en estos momentos, lo hice y ahí estamos, sigo enamorándome de los negocios, voy creciendo como empresaria poco a poco, he ido aprendiendo de todo, cuando comenzó todo lo de Noelicious seguí aprendiendo de otros negocios, me fui interesando cada vez más".

La puertorriqueña Noelia tiene más de 1.2 millones de followers en Instagram. Foto: cortesía

Noelia Lorenzo Monge ha logrado convertirse en una artista en toda la extensión de la palabra, quien por siempre vivirá agradecida con sus fans. "Me encanta que les guste lo que yo hago, me encanta tenerlos contentos, tenerlos entretenidos, yo nací con la vocación de querer ser una gran artista, soy gracias a Dios una artista completa y con muchas ganas de seguir creciendo y desarrollándome".

Y ahora también inspirándolos para que salgan adelante, hagan sus negocios y vean que no importa cuántas veces uno se cae, lo importante es cómo uno se levanta de cada una de esas caídas y seguir adelante.

