Noelia entre las sábanas de su cama les dice buenos días a todos los caballeros en esta pose

Noelia de 42 años de edad causó euforia total nuevamente al posar en lencería, pero lo hizo de una manera muy cómoda entre las sábanas de su cama donde desbordó pasión total y es que no hay día en que la rubia ponga arder las redes sociales.

En la foto se puede ver a la también cantante puertorriqueña boca abajo luciendo unas medias de red al igual que una elegante lencería en color negro donde su cara de satisfacción lo dice todo y es que el descanso es primordial para Noelia quien siempre se la pasa trabajando.

Hasta el momento la foto alcanzó más de 20 mil likes al momento de la redacción donde los comentarios fueron de todo tipo, desde que tipo de ejercicio hace para verse espectacular al igual que varios piropos donde le dicen que es una de las mujeres más bellas de la farándula, algo de lo que ya está acostumbrada está guapa mujer.

Para quienes no lo saben Noelia no solo es una mujer sensual y dominante, también tiene su carácter explosivo, pues quien se mete con ella no se la acaba, pues antes la artista era muy dejada, pero ahora ya no se deja de nadie ni siquiera de algunos reporteros que según ella han despotricado de manera cruel en su contra.

Noelia causó euforia total con su lencería en color negro/Instagram

Regresando con su belleza física la puertorriqueña es amante de las pesas, pues le gusta tener un cuerpo bien tonificado, en especial sus piernas las cuales se ven muy bien en vestido o leggins.

Ahora sí hablamos del cutis de la artista siempre lo ha tenido muy saludable, pues cuando se le ha visto sin maquillaje deja a más de uno sin habla, ya que los años no pasan sobre ella.

Cabe mencionar que la fémina al igual que otras modelos tiene una página personal donde se muestra como Dios la trajo al mundo, pues desde que comenzó la pandemia ella quiso lanzarse a esta poderosa industria.

"Preciosa hermosa buenas noches guapa", "Adorable y bella para estar a tu lado ahí contigo y besarte y besar todo tu lindo y hermoso cuerpo mi novia mi amor", escriben las redes.

