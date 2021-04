México.- La cantante, actriz y modelo puertorriqueña Noelia hace uso de sus redes sociales para enviarle todo su apoyo a la también cantante Frida Sofía, quien acusó hace algunos días a su abuelo Don Enrique Guzmán de haber abusado de ella desde los cinco años de edad.

La popular estrella de las redes sociales compartió una fotografía luciendo muy hermosa para robarse toda la atención de sus seguidores y escribió un emotivo mensaje que hizo reflexionar a muchos, terminando por utilizar el hashtag "#YoTeCreoFridaSofía" y mencionar a la hija de Alejandra Guzmán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"A las valientes y las que no sabemos callar la verdad nos llaman locas, conflictivas, bipolares, mentirosas, nos tildan de enfermas mentales y nos culpan, pero al final se gana con todo eso, eso te hace más fuerte, más despierta, más capaz, más equipada para sortear cualquier obstáculo", escribió Noelia a través de sus redes sociales.

Leer más: Revelan supuesto video reciente de Adela Noriega; luce idéntica a Marlene Favela

La cantante se refirió a todos aquellos comentarios que están haciendo en Internet sobre Frida Sofía, incluso los que su madre, la cantante Alejandra Guzmán, y su abuelo han hecho, en los que señalan que necesita ayuda para su salud mental, ya que es lo que la ha orillado a hacer estas declaraciones que, según ellos, son falsas.

Noelia envía todo su apoyo para Frida Sofía ante acusación de abuso

Esto no fue todo, Noelia envió un mensaje final a Frida Sofía explicando que: "el mundo lo transforman las y los valientes que no se vencen ante los embates en grupo de los cobardes", dejando en claro su posición ante la difícil situación que atraviesa la famosa familia Pinal.

Más de diez mil me gustas recibió la publicación, pero Noelia prefirió desactivar los comentarios para que no se generara ningún tipo de conflictos. Entre los me gustas que recibió se encuentra el de la vedette cubana Lis Vega, quien no se ha dirigido al tema, pero podría haber dejado clara su postura al pronunciarse en esta publicación.