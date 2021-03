Noelia es vetada de televisora y responde con baile tentativo

Noelia de 41 años de edad fue vetada por una televisión hispana y como era de esperarse reaccionó como sus fans esperaban de una manera intrépida.

Resulta que Noelia fue vetada por Univisión, supuestamente por la hija de José José, Sarita Sosa, esto después de la polémica muerte del cantante donde Jorge Reynoso esposo de la cantante Puertorriqueña, quiso intervenir para ayudar con los restos del cantante.

Pero dicha ayuda no era del todo aceptada, por lo que Noelia pagó los platos rotos de su esposo con el veto que le hicieron, ya que apoyan a Sarita Sosa.

Tras enterarse del veto, a Noelia no le quedó de otra más que enfrentar la situación a su manera y se le fue con todo a Univisión.

Me dicen que estoy Vetada en la Televisora Hispana más falsa de los Estados Unidos... y mi respuesta es ..... ME VALE MADRE !!! El poder lo tienen las Redes, la gente y nosotros los talentos, ya no estamos en 2001 ni en 2015... Estamos en el 2021 y manda el público y manda el Talento, no una Empresa de Dinosaurios y Mentirosos, escribe Noelia en su video.

Pero el mensaje de Noelia iba acompañado de un baile muy coqueto con el cual deja en claro que un veto no la detiene para nada.

Cabe mencionar que Noelia siempre ha sido una mujer muy aguerrida que no se detiene de nada ni de nadie.