Noelia felicita y crítica a la reguetonera Karol G; defiende con certeras palabras la música mexicana

La reguetonera colombiana Karol G fue una de las celebridades que asistieron a la reciente entrega de los Premios Juventud 2021, ceremonia organizada por la cadena de televisión Univisión y que se llevó a cabo en Miami, Florida (Estados Unidos). La "Bichota" del género urbano además de ganar varios galardones, presentó acompañada de un mariachi integrado por mujeres su nueva canción "200 copas".

Karol G, quien para este performance en Premios Juventud usó un voluminoso vestido amarillo, recibió tanto felicitaciones como críticas. La cantautora puertorriqueña Noelia mostró a través de redes sociales su descontento por esta presentación de la reguetonera y además, defendió la música mexicana con unas certeras palabras.

Noelia consideró la presentación de Karol G como una falta de respeto hacia la música tradicional mexicana.

Nada más hermoso que ver una chica joven como Karol triunfar. Been there, done that (he estado allí, hecho eso) es lo máximo, pero nada más triste que gane por la derecha y por la izquierda, salpique de lodo algo que es sagrado.

La también empresaria boricua manifestó que aplaude de pie el éxito de Karol G, "pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México". Noelia mencionó que los integrantes de su familia política "son pilares de la música ranchera y de mariachi, y están Indignados, usa eso para hacerlo bien, con respeto y creces aún más".

Noelia hizo énfasis en que el show de Karol G acompañada de un mariachi "no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día, eso no es agradable".

Nadie utiliza frase como hijo de p… en televisión nacional y menos cantando con mariachi, ¡qué barbaridad! Tú puedes hacer algo mejor, hazlo sin lodo, respeto ante todo.

Muchos seguidores de Noelia y usuarios de redes sociales aplaudieron sus palabras; hasta el momento Carolina Giraldo Navarro (nombre real de Karol G), no ha comentado nada sobre las críticas recibidas, entre estas la de Noelia.