Noelia furiosa llama niña sapito a Belinda por no conocer sus canciones

Noelia se le fue con todo a Belinda luego de enterarse que la joven no sabía quien cantaba el tema Tú, durante una de las emisiones de La Voz, por lo que la actriz decidió utilizar Instagram para despotricar en contra de ella pues la tachó de no tener humildad.

"Pobre Niña Boba.......esto pasa Cuando la soberbia es mas Grande que tu éxito el Sapito. Pobre Niña Boba. Mira BELINDA solo te diré algo, bajate de tu nube y se mas Humilde, por eso en México querida Española, el Publico Canta y saben mas mis Canciones que las tuyas...", dice al principio del texto.

Por si fuera poco Noelia le recordó a Belinda la vez que su madre quiso sacarla de unos ensayos ya que la princesa del pop en español también debía ensayar por lo que siguió escribiendo más cosas negativas de la bella coach de La Voz Azteca.

"Nunca se me olvidó que TU Mama quería sacarme de un Salón del Camino Real en México, donde estaba yo ensayando, y a Punta de gritos interrumpió mi ensayo por que TU habías llegado jajaja para que ensayaras TU, ESPAÑOLAS PREPOTENTES!! Mira como es la Vida ese Año me Gane el Premio Billboard y TU Gran Álbum Niña Sapito, No llegó a nada. Así que aprende a RESPETAR".

Que lo único que tu tienes es Seguidores en Las Redes, y la mayor parte para detestar tu Prepotencia y presumidera.... no se de que. Por que Mamacita, YO sí tengo y no aparento. HUMILDAD, le escribió Noelia a Belinda.

Recordemos que en los últimos meses ambas mujeres han estado en el ojo del huracán y es que Noelia decidió empezar una carrera en el cine para adultos, mientras que Belinda ha sido muy cuestionada por los supuestos romances que ha mantenido, y es que ahora se dice que supuestamente mantiene una relación con Lupillo Rivera.

Mientras tanto los fans de Noelia no se quedaron callados y apoyaron a la guapa rubia por la declaración hecha por Belinda en el popular reality.

"Quien es Belinda ni la conozco, Noelia lo máximo saludos desde Ecuador", "Bien dicho Noelia, a esa niña le falta mucha humildad", le escribieron a Noelia todos sus fans.

