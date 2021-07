Noelia, la reina de la balada romántica en español; forma parte de la banda sonora de sus fans

Noelia ha formado parte de la banda sonora en las vidas de sus fans, sus canciones han pasado de generación en generación, de padres a sus hijos. Con "Te amo" muchas parejas se han declarado ese bello sentimiento que sienten el uno por el otro, "porque sabes seducir, vas directo al corazón, porque sabe dulce este deseo, que puede mucho más que yo, porque lo he decidido".

Con su éxito internacional "Tú", una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria artística, muchas parejas han contraído matrimonio. "Tú y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti, tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo no me dejas ir...".

Pero en ocasiones no todo es miel sobre hojuelas y con su canción "Te odio", varias parejas han puesto punto final a su relación amorosa. "Dime cómo ser feliz así, dime como puedo enamorarme sin pensar en ti dime como me libero de la cruz de tu recuerdo y el coraje que aún siento cuando pienso en ti".

Por mucho, la cantautora puertorriqueña Noelia es la indiscutible reina de la balada romántica en español. Y para refrendar su trono, lanzó su nueva canción "Yo no fallé", el primer adelanto de lo que será su nuevo y esperado álbum de baladas.

"Estoy contentísima con la respuesta del público, emocionada de que todo esto esté pasando, contentísima de estar de regreso a la balada romántica", expresó Noelia en una muy agradable charla con Debate.

Este nuevo tema musical "Yo no fallé", que al poco tiempo de haber sido lanzado se convirtió en el más descargado por las estaciones de radio de México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, habla de una separación irreparable pero no por culpa de ella, sino por errores de la otra persona, "es hermosa, a mí me encanta, está gustando mucho a la gente, estoy muy contenta y agradecida".

La también empresaria Noelia Lorenzo Monge, espera que con "Yo no fallé" y todas las otras nuevas canciones que lanzará, su público se funda en muchas emociones, "que los haga felices o que se sientan identificados, que los emocione, que los haga sanar su corazón, tener una manera de expresar lo que están sintiendo o sentirse mejor en un momento como cuando yo viví lo que escribí en 'Yo no fallé', es una canción que te hace fuerte y te prepara para esa digna separación".

Eso es lo más bonito de la letra de esa canción, hay mucha fortaleza en la decisión y en las palabras de cómo se decide esa persona separar y el último mensaje que le da a la persona que le hizo tanto daño.

Con "Yo no fallé" y con todas las canciones que formarán parte de su nuevo álbum, Noelia continúa con su línea de música romántica popular, regresando a sus raíces musicales, esas raíces que le han hecho crecer personal y artísticamente, logrando ser una de las mejores intérpretes latinas en la industria musical.

Pero, ¿qué tiene la música de Noelia, que tanto ha gustado a muchas generaciones?

"Soy romántica para empezar", expresó. La hermosa boricua resaltó conectarse con el cielo, con Dios, con el universo.

A través de su voz intenta "mover las fibras más hondas y más bonitas de todos los seres humanos, que se enamoren o que se curen sus sentimientos si están sufriendo y así empecé, cuando empecé con mi primer disco y así me decía todo mundo, me decían que los calmaba, que les curaba el corazón o que los hacía enamorarse, todavía hay gente que se casa con la canción "Tú", con "Te amo" se declaran el amor, con "Te odio" se dejan, hay muchas cosas que me llenan de alegría".

Siempre dije que yo no era artista por la fama, eso ni me va ni me viene, (soy artista) por vocación y porque nací para hacer esto, como si fuera un cupido, me encanta cantarle al amor y que la gente disfrute.

Asimismo mencionó que cuando da conciertos, le encanta entretener a su público, "me encanta hacer buenos shows y emocionar a la gente, hacerlos felices, hacerlos pasar bien y que se enamoren sobre todo".

Y precisamente Noelia prepara su regreso a los escenarios, siempre y cuando las condiciones por los tiempos que estamos viviendo lo permitan. La reina de la balada romántica llevará su música a todos esos lugares donde comenzó su carrera musical hace varios años cantando "Tú".

El nuevo tour de la puertorriqueña tendrá como punto de partida México, para posteriormente realizar conciertos en varios países de Latinoamérica y ciudades de Estados Unidos.

Agradecidísima con Sinaloa, específicamente, saben que los quiero muchísimo, el apoyo que me ha dado Sinaloa es incomparable, los amo, los adoro, estoy loca por estar con ustedes muy pronto y agradecerles en persona con un buen espectáculo.

Noelia pidió a todos sus fans vacunarse contra el Covid-19 y llevar a cabo todos los cuidados para evitar la propagación del virus y así, poder reunirse con su público.

"He crecido, estoy muy feliz, ahora estoy en una etapa en la que me siento muy feliz y lista para hacer mi gira por todos esos lugares donde empecé cantando 'Tú', reunirme con toda esa gente, esos países que sigue siendo fieles y leales a mi música, que seamos todos felices cantándole al amor y agradecerles tantos años de apoyo y cariño a través de las subidas y las bajadas de mi historia, ¿cómo me veo? (hoy en día) feliz y muy orgullosa de esta niña que comenzó esta historia con ustedes, con esa canción tan hermosa que se llama 'Tú'".