Noelia lanza su nueva canción "Broken", parte de su proyecto power ballads

Hace unos días Noelia dio a conocer en una entrevista en vivo a través de nuestras redes sociales, un proyecto musical que la tenía demasiado contenta, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que me tiene muy ilusionada de balada pero en inglés, the power ballads, voy a lanzar un álbum de power ballads y otro de música romántica en español, como me conocieron".

La bella boricua ha lanzado su nueva canción titulada "Broken", como parte de este proyecto de power ballads. "Me siento feliz y llena de emoción en este lanzamiento de 'Broken' y mi proyecto de power ballads en inglés, la cancion es de mi autoría", mencionó Noelia a El Debate esta mañana. ¿De qué trata su nueva canción?

Se trata de cuando cometes un error, cuando dices cosas que no debiste decir en el calor del momento y te sientes roto en pedazos, lleno de arrepentimiento por haber perdido (afectado) tu relacion, ya sea una amistad o un amor.

"Broken" ya se encuentra disponible en plataformas digitales de música. En una parte de la canción Noelia interpreta: "porque ahora estoy rota y me siento tan avergonzada por las palabras que he dicho, no hay nadie más a quien culpar excepto a mí y así creo que tendré que enfrentarlo, aunque todo este roto el amanecer vendrá y aliviará mi dolor con la promesa del mañana, espero que me perdones y que te vaya bien y espero poder perdonarme".

Sin duda alguna una letra con la que muchísimas personas se sentirán identificadas.

Noelia tiene mucha nueva música para compartir con su fiel público y con las nuevas generaciones que se han dado la oportunidad de deleitarse con su manera de interpretar. En la anterior entrevista en vivo con la artistas puertorriqueña, nos compartió otra exclusiva: ¡un dueto con Larry Hernández!

Es un canciononón, originalmente iba a ser parte de mi proyecto de mi regreso a la música romántica, después de 'Dame una razón', ese era el segundo sencillo que iba a grabar, ya lo van a escuchar muy pronto.

