Noelia le dice adiós a Grandiosas y México se queda con las ganas de verla

Noelia de 42 años de edad dejó al público con las ganas de verla en el show Grandiosas y es que lanzó un comunicado donde deja en claro que no se presentaría en el concierto debido a que la producción no presenta garantías económicas viables, por lo que le puso fin al contrato.

Por este medio Noelia INC hace de su conocimiento que muy a pesar del gran reencuentro con el público mexicano se ha tomado la decisión de no participación especial en las presentaciones programadas de Grandiosas debido a que la empresa Hugo Mejuto no producciones, no presenta garantías económicas viables, dice el comunicado de Noelia.

Por otro lado Alex Kaffie había mencionado que fue el productor quien se ahorró la participación de la intérprete de Tú, pues al parecer su salud mental era mucho más importante que lidiar con ella, por lo cual ya no fue parte del show que ha tenido buen recibimiento por parte del público.

Aunque hasta el momento la famosa no ha dicho nada sobre esta información, los fans lamentaron no poder verla nuevamente en los escenarios y es que desde hace tiempo han estado esperando un show de la rubia, por lo que otra vez México tendrá que esperarse para volverla a ver.

"No puede ser yo ya estaba emocionado por verte en Querétaro en la plaza de toros", "Que mal Noelia te mando saludos desde Argentina", "Adelante con toda la actitud, seguro y más adelante tendremos la dicha de verte acá en México en algunos conciertos, mi amor platónico", escriben las redes.

Por el momento la famosa sigue más que centrada en otros proyectos como en su cuenta de contenido para adultos donde le ha ido muy bien, además de otras cosas, por lo que deja en claro que las ganas de trabajar le sobran pues sigue al pendiente de otros compromisos.

Además, Noelia se ha visto de lo más activa haciendo ejercicio de una manera muy coqueta, pues la ropa que lleva deja a todos con el ojo cuadrado, pues es bien sabido de la tremenda figura que se carga esta desafiante mujer.

