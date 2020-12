Noelia les baila muy juguetona a sus seguidores frente al espejo

Noelia de 41 años de edad sabe muy bien que su figura de impacto atrapa a cualquiera, basta con tomarse una foto para que sus fans se emocionen, pero hace unas horas prefirió subir un video con el cual acaparó miradas de inmediato, ya que lo hizo con un traje demasiado coqueto, con el cual cortaría la respiración de cualquiera, pues sabe muy bien como causar todo tipo de reacciones.

El video de Noelia obtuvo más de 57 mil reproducciones, pero decidió desactivar los comentarios para que sus seguidores se quedaran con las ganas, de decirle lo bella que se ve bailando con esos movimientos tan traviesos, aunque la verdadera razón por la cual lo hizo fue para invitarlos a su Only Fans, ya que desde hace tiempo Noelia quería dedicarse a esta industria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no lo saben Only Fans es un sitio donde varios famosos han elegido para compartir contenido mucho más explicito, el cual tiene un costo, por lo que Noelia ha tenido un gran éxito con este, además se ha convertido en todo un icono de belleza natural, pues aunque muchos no lo crean la rubia originaria de Puerto Rico, posee un cuerpo único que muchos desearían tener por lo bien entrenado que está.

Y es que Noelia se ha dedicado al máximo a entrenar para seguir viéndose como una veinteañera y lo ha logrado, basta con ver otros videos en su Instagram, donde podemos ver una figura torneada y libre de imperfecciones, señal de que Noelia también sabe cuidar su alimentación algo que pocas mujeres de la farándula hacen, pies prefieren usar el bisturí de manera rápida.

Noelia también sabe que cuidar el cabello es parte de una buena presentación, por lo que en veces comparte videos donde se le ve en el salón de belleza, donde la interprete de Tú, aparece arreglando su cabellera rubia, la cual jamás se ha visto desarreglada, pues el glamour se ha convertido parte del estilo de Noelia, quien siempre está trabajando.

"Te ves increíblemente bella mi Noelia Hermosa", "Quedaste genial mi amor aunque tu eres hermosa de todos modos", "Guetita linda siempre hermosa, súper fashion, muy europea!!! Me encantan tus carteras", "La belleza es neutra. Tu transmites algo que no se que es...", "Fenomenal mujer una preciosa", "Hola mi amor te ves bellísima buen día besos cuídate", le escriben a Noelia.

Otra de las cosas que a los fans de Noelia les fascina, es que le encantan los animales, es por eso que en sus ratos libres toma clases de equitación con las cuales se siente demasiado relajada, pues como cualquier mujer con estrés, lo desquita haciendo este deporte el cual le fascina, además de que lo hace de manera maravillosa.

Noelia también tiene muy buen sentido del humor y de inmediato se adapta a las preguntas que le hacen en los programas de televisión, como la vez que visitó México, para visitar el programa Montse&Joe, donde se divirtió demasiado con las ocurrencias de las presentadoras, quienes hicieron pasar un buen momento a la artista.

Aunque a Noelia le ha ido bien en Only Fans, sus fans le han dicho que debería dedicarse de nuevo a la música, pues por si no lo sabías Noelia se dio a conocer en la industria musical por tener una voz maravillosa con la cual conquistó México, pero se ha centrado en otros proyectos.

Cabe mencionar que Noelia también tiene su temperamento, pues cuando alguien la busca ella no se deja de nadie y los enfrenta, pues el tiempo le fue dando ese carácter a la artista, quien es una celebridad en redes sociales.