Noelia lista para desbancar a la música urbana la cual considera chatarra

Noelia de 42 años de edad no solo se ha caracterizado por ser una mujer con mucho talento, sino por ser muy directa en lo que dice, pues la vida le ha enseñado demasiado como ser una mujer fuerte es por eso que no se midió en una de sus publicaciones con las que deja en claro que no está del todo feliz con la música urbana y tratara de hacerla a un lado.

Para quienes no lo saben la cantante puertorriqueña, está preparando nueva música romántica con un toque de pop, pues recordemos que así fueron sus inicios los cuales la catapultaron a la fama internacional es por eso que está dispuesta a darlo todo con este nuevo proyecto el cual se sigue cocinando.

"Yo siempre le apuesto a la Calidad, prefiero hacer pocas buenas cosas que muchas sin verdadera calidad, y más si se trata de Música y Canciones. Por eso ahora que regresa una nueva ola de Música que no es Urbana, si estaré más activa, regresa fuerte la Música Romántica, un POP Renovado, dice parte del mensaje de Noelia.

Y es que la intérprete de Tú quien se mantiene ocupada con otros proyectos, dio a conocer con su mensaje que a pesar de hacer muy poco en la industria musical por diversos compromisos deja en claro que quiere calidad para sus fans, pues le gusta presentar cosas serias para su público.

"Nuevos ritmos que requieren grande letras, buenos cantantes e interpretaciones de calidad, la Musica chatarra gobernó por muchos Años, eso está terminando, y Gracias a Dios la gente nuevamente está regresando a necesitar calidad sobre cantidad", finaliza la rubia en la publicación.

Otra de las cosas que ha logrado la artista con su actitud es empoderar a la mujer pues ella lejos de pelear desea que sus fans sobre todo las mujeres abran los ojos y no se dejen de nada ni de nadie, pues no está de acuerdo a que sean pisoteadas.

"Me encanta tu trabajo Noelia", "Totalmente Amor en todo Sentido es Mejor la Calidad antes que la Cantidad", "Ese video me recordó una escena de la película “ Eyes Wide Shut “ Tom cruise y Nicole Kidman", escriben los fans de Noelia.

