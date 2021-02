Noelia modela con body traslúcido desde el pasillo de su recámara

Noelia de 41 años de edad, puso a temblar las redes sociales en estos momentos, esto después de subir un video para su only fans, con el cual se dio publicidad en Instagram, desatando la locura pues aparece con un body traslúcido con el cual modelo por los pasillos de su casa hasta llegar a una recámara para después perderse, logrando reacciones de todo tipo.

Más de 84 mil reproducciones alcanzó el video de Noelia y aunque la rubia originaria de Puerto Rico desactivó los comentarios, pues no quería recibir hate por el polémico video, sus fans se la arreglaron en otras publicaciones para decirle a Noelia que se mira demasiado bien, pero eso no es todo, pues algunos de ellos ya le dijeron que son parte de only fans por el solo hecho de que ella está ahí.

Para quienes no lo saben Noelia le dedica mucho tiempo a su cuerpo, pues dura por lo menos dos horas en el gym para lograr esa figura que se carga, y es que only fans se ha convertido en un éxito rotundo para Noelia, quien siempre ha sido visto como una mujer muy seductora que causa infartos entre el público masculino debido a lo imponente que se ve la bella mujer.

Aunque Noelia ha tenido mucho trabajo en only fans, ella no deja de extrañar los escenarios, pues básicamente ella inició su carrera en la industria musical, donde le iba de maravilla, pues logró colocar varios éxitos musicales en las estaciones de radio, pero eso no es todo, creo la imagen de una mujer dulce, pero aguerrida que ha sabido enfrentar al mundo ella sola.

Es muy difícil no extrañar esos momentos, pero si nos aplicamos a ser disciplinados y nos cuidamos aún más, será más corto el tiempo en que nos podamos encontrar de nuevo. Evitemos contagios utilizando el cubrebocas y lavándose las manos continuamente, escribió Noelia al extrañar los escenarios.

Otra de las cosas por las que Noelia es muy admirada, ha sido por las ganas que tiene de hacer cosas nuevas una de ellas es la equitación, deporte que no solo le ayuda al buen físico que se carga, sino que ayuda demasiado a las emociones de Noelia, es decir ha tratado de controlar varias cosas con dicha disciplina, entre ellas su temperamento, pues la también cantante es una mujer que no se deja de nadie.

Una de las personas que sabe sobre el carácter de Noelia, es Belinda, pues en una ocasión mientras la cantante pop era juez de La Voz, non sabía para nada sobre un tema que cantó uno de los participantes el cual era de la puertorriqueña, por lo cual la experimentada mujer se le fue con todo a la intérprete de Bella Traición a quien le hizo saber que su música era más popular que la de ella.

A pesar de que Noelia vive en Estados Unidos, la mayor parte de sus fans están en México, por lo que cada que Noelia llega a nuestro país sus fans quedan fascinados con su visita, ya que les encanta saber más de la intérprete de Tú, pues también tiene un sentido del humor fascinante, incluso los mismos entrevistadores confiesan que Noelia es una invitada de lujo por su personalidad.

Cabe mencionar que algo que esperan los fans de Noelia, además de que regrese a los escenarios, es que desean que realice un only fans junto a otras famosas como Celia Lora o Ana Cheri, aunque por el momento está centrada en otras cosas.

