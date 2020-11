Noelia parte de la vida amorosa de sus fans, a través de su himno musical "Tú"

Regresemos en el tiempo, a finales de la década de los 90's. La bella cantante puertorriqueña Noelia se ganaba un muy especial lugar en la industria de la música latina, así como en el corazón de millones de personas, con canciones como "Candela", "Clávame tu amor" y "Tú", una de las baladas más exquisitas e icónicas de la intérprete boricua, una canción que se ha convertido en su estandarte musical durante dos décadas.

Noelia celebra el aniversario número 20 de su canción "Tú", una balada que ha conquistado al público de varias generaciones. Quién no ha cantado: "en mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural, pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón, me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando".

Al conmemorarse los 20 años de esta hermosa balada, llegan a la memoria y añoranza de Noelia muchos recuerdos de los inicios de su trayectoria artística, "mi primera vez cantándola en un escenario, mi primera gira, mis primeras presentaciones, la emoción y las maripositas en mi estómago, antes de salir al escenario escuchando las primeras notas de la intro de 'Tú', mis latidos con esa emoción y toda la ilusión llena de amor, empezando a cantarla el aplauso del público y la sensación más hermosa al escucharlos cantarla conmigo, me derretía de emoción y felicidad, con la sonrisa más grande desde adentro de mi alma, estoy tan agradecida", manifestó Noelia a Debate con motivo de esta celebración tan especial para ella y sus fans.

En aquella época cuando lanzó "Tú", Noelia estaba llena de ilusiones, de sueños, era "mucho más ingenua, inocente, briosa, pero en realidad, no muy diferente a la actual", expresó.

¿A qué se debe que "Tú" lleve 20 años en el gusto del público? Noelia nos respondió:

Yo creo que se debe a que es un hermoso himno al amor, una perfecta declaración de amor con la que se identifican desde las fibras más profundas, muchos se enamoran, se seducen y se casan con mi canción 'Tú', que honor y que privilegio estar en los corazones de todos, y en sus playlists a través de los años y los eventos de sus vidas, gracias.

Noelia eternamente agradecida con sus fans

Y vaya que es una declaración de amor, el coro de la balada lo dice todo: "tú y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti, tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo no me dejas ir. Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán, tú, total y pleno tú, te haz vuelto mis fuerza y mi talismán".

"Los amo mucho, infinitamente, les estoy profundamente y eternamente agradecida por esta hermosa historia de amor, que después de 20 años continúa y con mucha más fuerza", fue el mensaje que la cantante mandó a su público.

Noelia Lorenzo Monge ha logrado convertirse en una artista en toda la extensión de la palabra, quien por siempre vivirá agradecida con sus fans. En otra charla que tuvimos con la hermosa puertorriqueña, mencionó que le encantaba que a sus fans "les guste lo que yo hago, me encanta tenerlos contentos, tenerlos entretenidos, yo nací con la vocación de querer ser una gran artista, soy gracias a Dios una artista completa y con muchas ganas de seguir creciendo y desarrollándome. Y ahora también inspirándolos para que salgan adelante, hagan sus negocios y vean que no importa cuántas veces uno se cae, lo importante es cómo uno se levanta de cada una de esas caídas y seguir adelante".