Noelia recostada en la cama con pose de diosa deleita a sus fans

Noelia de 41 años de edad vuelve dad cátedra de como ser una mujer demasiado coqueta, algo que siempre le ha fascinado a la puertorriqueña y es que desde que abrió su página de Only Fans, la rubia cada vez se ha vuelto más seductora, es por eso que decidió tomarse una foto como Dios la trajo al mundo, donde se le ve recostada en la cama viendo hacia el balcón.

Desde mi Cama viendo el Amanecer y disfrutando del canto del Mar. LES DESEO UN LINDO Y FELIZ FIN DE SEMANA Los Amo, escribió Noelia quien sabe muy bien como brillar, pero eso no es todo, pues a Noelia también le fascina que le escriban piropos, ya que más de uno está enamorado de Noelia desde hace tiempo, aunque ella solo tiene ojos para su esposo Jorge Reynoso.

Más de quince mil likes logró Noelia por la foto donde se le ve boca abajo y como siempre posando de una manera seductora, pues a la también cantante le fascina demasiado desatar la locura, en especial cuando tiene que hacer promocionales para su Only Fans, pues lo que desea es que más personas se suscriban a su red social donde aparece como Dios la trajo al mundo.

"Muy buenos días amiga bonita Noelia bonito cuerpazo que tiene", "Wow eres demasiado hermosa amiga Noelia me fascina demasiado su tremendo cuerpazo saludos", "Me encanta ese hermoso vientre Noelia la tienes divina", "Quiero que seas la madre de mis hijos", "Maravillosa, la mar y la mujer, bendiciones Noelia", le escriben a Noelia en Instagram.

Otra de las cosas por las que Noelia es muy querida por sus fans, es por ser una mujer muy sensible, pues la mujer ha pasado tragos amagos en su vida, los cuales desearía olvidar, empezando por su natal Puerto Rico, donde ella dijo en una entrevista que jamás regresaría a dicho lugar, pues mucha gente asegura, la ha tratado de desprestigiar.

A vivir jamás de verdad que los daños y las heridas y el dolor que me han casado todos, los que me han querido lastimar, incluyendo público, incluyendo gente normal que no son, gente que trabaja, dijo Noelia en una entrevista donde señaló que solo iría de vacaciones y si los medios no se enteran, pues no quiere entrar al ojo del huracán de ninguna manera.

Noelia también es considerada una mujer fuerte que no le teme a nada y a nadie, pues ella también aseguró en la misma entrevista que desde muy pequeña, tuvo que lidiar con las personas, por lo que aprendió muchos cosas para después usarlas en el medio de la farándula el cual es muy complicado, pues muchos artistas lo señalan de esa manera.

Regresando al tremendo cuerpazo que se carga Noelia, ella lo mantiene con mucho ejercicio, pues le fascina irse al gimnasio a mantener ese cuerpazo de diosa, pero cuando le aburre la rutina se va a clases de equitación, donde sus fans quedan impactados al ver como la rubia sabe cabalgar como una profesional, y es que Noelia siempre ha sido una mujer disiciplinada que le encanta hacer todo tipo de actividad.

Cabe mencionar que muchos fans de Noelia han esperado desde hace tiempo una colaboración entre la puertorriqueña y otra chica de Only Fans popular, pero al parecer la artista no desea hacer ninguna colaboración.

