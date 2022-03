Noelia reta a Dorismar al ponerse un explosivo body rosa bien apretadito

Noelia de 42 años de edad, le está dando guerra a la misma Dorismar, pues como muchos ya lo saben, las dos mujeres cuentan con páginas privadas, donde comparten fotos y videos exclusivos de su figura, pero la primera en verdad le está dando batalla con los bodys que se pone bien apretaditos.

En una de las publicaciones más recientes de la cantante originaria de Puerto Rico, se le puede ver con un body rosa fucsia demasiado espectacular con el que derrocha una belleza extrema, pues no solo su figura se ve de diez, también su rostro el cual cuida demasiado manteniéndola hidratado y luminoso en todo momento.

"Exageradamente, muy diosa,dulce @noeliaofficial !!! Besitos amor", "Waaoooo estás pero muy bien bonita un ángel qué me caíste del cielo está pero muy bonita mi amor platónico hermosa", "Ummm mi amorr mi reina te ves bien ricaaa cositaaa miaa me encantas primor millones de besosss cariño mío", le escriben a Noelia por el video con su body en color rosa muy llamativo.

Otra de las cosas que siempre han llamado la atención de esta rubia es que es una mujer que no se deja de nadie, ya que Noelia no está dispuesta a permitir abusos, pues muchos se han dado cuenta las veces que se ha puesto en pie de guerra en redes sociales exponiendo a personas que no solo le han hecho daño a ella, sino a otras personas, entonces si quieres fastidiar a la intérprete de Tú piénsalo dos veces.

Una de las cosas más recientes que hizo en apoyo a las mujeres fue el apoyo que demostró ante Sasha Sokol, pues como ya se sabe hace unos días explotó diciendo que en efecto el productor Luis de Llano, lejos de haber sido su pareja cuando ella tenía 14 años, en realidad fue su abusador, es por eso que Noelia reiteró todo su apoyo hacia ella.

"Yo HOY soy Sasha, y Muchas Mujeres del medio Artístico deberían de ser Sasha, y dejar de callar, hoy soy Sasha en apoyo a esta Valiente mujer que se suma a la lista de mujeres que no callan los infames abusos en esta Industria del entretenimiento plagada de Abusadores", escribió en apoyo a la ex timbiriche.

