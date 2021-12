Noelia "sacude" su cuerpo frente al espejo como solo ella sabe hacerlo y derrocha sensualidad

México. La famosa cantante Noelia regala a sus seguidores en Instagram un momento especial al momento de maquillarse; mientras lo hace sacude su cuerpo a ritmo de una de sus canciones favoritas.

Noelia siempre derrocha sensualidad en sus publicaciones y eso puede verse en su reciente video que comparte en sus redes sociales donde aparece con un atuendo de licra y resalta su figura.

Espectacular, así es como Noelia siempre se proyecta para sus millones de seguidores y esta vez mientras se maquilla baila a ritmo de una de sus canciones favoritas.

"Preparándose y honrando a una de mis reinas de la música", titula Noelia a su post en el que baila frente al espejo, y la verdad es que esta guapa artista lleva la música por dentro, puesto que siempre canta, baila y se graba.

El look que Noelia muestra en dicho video es un ajustado eterizo y botas altas mientras escucha el clásico de Joan Jett I hate myself for loving you, y su pelo suelto le da un toque especial al momento.

En otro de sus post, Noelia luce igual de bella y escribe: “Se siente la época de fiestas y que se aproxima Navidad. Sería maravilloso que ese espíritu de hermandad no fuera sólo un mes, sino toda la vida”.

Además de ser cantante, compositora y actriz, Noelia se ha convertido también en una exitosa empresaria, puesto que tiene su propia línea de lencería y restaurantes en donde le va de maravilla.