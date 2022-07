En constantes ocasiones hemos visto a la guapa cantante que presume sus encantos en coquetos videos, en esta ocasión no fue la excepción, pues la bella Noelia compartiría imágenes luciendo un llamativo atuendo de dos piezas mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos "Candela".

No cabe duda que como lo menciona en su canción Noelia es candela, para sus más de dos millones 200 mil seguidores en Instagram, cuenta en donde compartió el video, sus seguidores afirman continuamente que es una de las mujeres y celebridades más bellas de Latinoamérica e incluso del mundo.

Siendo una hermosa mujer atrevida, comparte contenido que rápidamente se roba los suspiros de sus seguidores e internautas que pasean por la red, encontrarse con contenido de la cantante y empresaria es sinónimo de alegría para el corazón y los sentidos.

Desde 1999 que inició su carrera como exitosa cantante, se ha mostrado constante y no ha dejado de crear música, inclusive ha lanzado canciones no solo románticas, también incursionó en la música pop latina, inglés y con mariachi con su sencillo "Yo No Fallé".

Noelia resalta sus encantos en el escenario | Instagram noeliaofficial

Hace un día que publicó este video en donde se encontraba en el escenario, desde que anunció su regreso a los escenarios, sus admiradores rápidamente compartieron su emoción, puede desde que inició la pandemia, tuvo que aplazar su gira y presentaciones.

Al estar siempre al pendiente de sus seguidores la empresaria, modelo y playmate se había mantenido un poco a la raya, con el objetivo de no provocar más contagios, no cabe duda que de una u otra manera cuidaba a sus fans.

"Yo soy candela", son las palabras que encontramos en las imágenes que nos proporcionó, en donde por cierto lleva puesto un saco negro, al igual que un conjunto pequeño de dos piezas, parecen dos interiores con brillos que cubren sus encantos.

Por lo visto en las imágenes que podrás ver si DAS CLIC AQUÍ, la bella y coqueta celebridad de la música pop latina, siempre entrega su alma en el escenario brindándole un show completo a los asistentes, quienes emocionados siempre quieren ver un poco más de su presentación.

En esta ocasión la cantante no compartió el nombre del lugar en donde se encontraba en el escenario en donde estaba interpretando Candela, que es sin duda una de sus canciones más exitosas e icónicas.

