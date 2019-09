Noelia se desnuda y lanza explícito vídeo musical

La polémica cantante, Noelia, lanzó un sensual nuevo vídeo de la versión extendida de su canción 'Here I go again', la cual presentó hace dos años.

Dicho vídeo tiene una duración de 8 minutos y se encuentra muy por encima de cualquier otro vídeo musical, pues es un vídeo muy erótico donde derrocha gran pasion y sensualidad junto al ritmo musical de Here I go again.

Durante el vídeo la actriz puertorriqueña llega a aparecer desnuda y acostada encima de un piano mientras varias manos le tocan partes íntimas de su cuerpo, contexto que no es tan extraño, recordemos que Noelia es ahora una actriz para películas pornográficas y ese contexto lo ha mantenido por años.

El vídeo ya cuenta con más de 35 mil visitas en su cuenta de Instagram y sus fanáticos como era de esperarse, no han tardado en llenarla de halagos por tan sensual vídeo musical.

"Que hermosa y bella fantasia serias" "Un súper video @noeliaofficial, éxitos y bendiciones!" "Wuau muy bonito video pero como siempre resalta mas tu belleza y tu encanto como mujer te deseo mucho éxito en lo que haces para poder así disfrutar mas de tu encanto" "Noelia tu canción está muy buena y el vídeo muy interesante y muy profesional, tienes una belleza que como comprender cómo Dios creó una criatura tan hermosa como tú", escribiero algunos cibernautas en el vídeo de Noelia.

Noela ha sido una mujer muy controversial estos últimos años, desde que la cantante se unió a la industria del porno comparte constantemente fotografías muy cautivadoras que sorprenden a sus fieles fanáticos, quienes siempre están ahí para brindarle halagos y apoyo en cualquier situación.

Recientemente la cantante anunció su vuelta a la industria musical y reveló un adelanto de su nuevo sencillo 'Dame una razón', el cual fue anunciado el pasado mes de agosto y promete ser un ritmo muy romántico.