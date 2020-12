Noelia se pone leggins blancos y olvida ponerse la parte de abajo

Noelia de 41 años de edad rompió las redes sociales al ponerse unos leggins transparentes en color blanco con los cuales mostró todo y olvidó algo más, pues no se puso nada en la parte de abajo, ya que sus fans se lo hicieron saber en redes sociales, además empezó a caminar de manera muy coqueta sobre la calle, pues llegó a una especie de malecón.

El video de Noelia cuenta con más de 22 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hacen saber a la cantante de Tú, que sigue siendo una mujer muy bella y que sigue igual de hermosa desde que la vimos en sus inicios, pues como muchos saben Noelia empezó su carrera musical desde muy jovencita, además Noelia presumió como es un día con ella "Compartiendo con Ustedes todo mi día de actividades.. Los Amo #Noelia", escribió Noelia quien es nacida en San Juan, Puerto Rico.

"Que lindo que debe ser salir de paseo con vos", " "Los amo esta de moda, lo que no esta de moda es sentirlo de verdad", "Tan linda y tan hermosa bella dama saludos desde Monterrey México", "Preciosa y hermosa como siempre me encantas", "Mi amor que belleza como siempre muy brillante", le escribieron a Noelia en el video, donde desató la locura la guapa mujer.

Para quienes no lo saben Noelia desde hace tiempo se ha dedicado al mundo Only Fans al igual que otras famosas del espectáculo, pues la rubia sabe que tiene una belleza única la cual está explotando al máximo, es por eso que en muchas ocasiones la hemos visto en el gimnasio manteniéndose en forma, ya que no le gusta descuidarse ningún solo día, mucho menos los fines de semana.

Otra de las cosas que ha realizado Noelia para que sus seguidores ingresen al Only Fans es que les de una probada de algunos videos donde se le ve realizando poses demasiado seductoras, como la que hizo hace unas horas con sus leggins transparentes con los cuales desató la locura, pues más de uno quedó emocionado al verla con tremendo outfit.

Noelia también ha desatado la locura con la ropa de cuero, que se pone, pues con ella no solo demuestra que se le ve el cuerpo de impacto, también el glamour se hace presente con el estilo tan elegante que tiene la artista cuando quiere verse de impacto en especial cuando es de color negro uno de los tonos preferidos de Noelia.

Aunque Noelia se ve como una mujer imponente e incluso con una cara que intimida a cualquiera, ella en realidad es una artista que se divierte demasiado en especial cuando le hacen entrevistas, pues se adapta a todas las preguntas que le hacen, además cada vez más se muestra como una mujer muy profesional en todos los aspectos.

Noelia también emociona a sus fans cuando la vemos bailar, pues ella siempre está feliz y cuando va a lanzar contenido exclusivo para su Only Fans, ella se emociona aún más, moviéndose de manera mucho más coqueta para ganar más suscriptores, pues quiere formar un imperio al igual que Instagram donde todos se quedan con la boca abierta al verla con las promo que sube.

La artista no solo ha recibido peticiones para que aparezca en fotos más seductoras, también le han pedido que haga música nueva, ya que otro sus grandes talentos es cantar y se lo dicen casi siempre, pues quieren que Noelia explote no solamente su físico sino la potente voz que se carga con la cual enamoraba a cualquiera con sus baladas románticas.

Cabe mencionar que Noelia nunca se ha quedado callada cuando la ofenden o le faltan el respeto, pues en una ocasión la artista se enfrentó a Belinda luego de que esta última no se supiera una canción de Noelia cuando estaba en las grabaciones de La Voz.