Noelia y la candente carta que le manda a Santa Claus

Noelia cumple con la tradición de escribirle una carta a Santa Claus, para esta Navidad.

La cantante boricua escribe unas líneas muy a su estilo, y es clara en lo que quiere que se le cumpla en esta Nochebuena.

La cantante de 38 años de edad aceptó que es una “niña mala” a pesar de que se había hecho el propósito de ser un poco más aburrida y usar atuendos más conservadores.

Noelia revela en un candente video el secreto de sus prominentes “encantos”.

“Sugerido Santa, sé que me había comprometido a ser una Buena Chica, un poco más aburrida y conservadora. Pero no pude evitarlo. Sigo siendo una Chica Mal portada. Sigo usando diminutos y provocativos conjuntos sexys, ropa provocativa y sigo trabajando en mi Nueva linea de Noelicious que sera aun más sexy, para el próximo Año. Lamento mucho no haberte cumplido pero incluso algunos de tus Duendes que trabajan contigo me piden que use “Sexy Stuff”, no mencionare ningún nombre porque no quiero crear animosidad ni chismes en el Taller del Polo Norte”, escribió con ironía la hija de Yolandita Monge.

La curvilínea intérprete también se dio tiempo de desear feliz Navidad a todo sus seguidores.

Noelia es sinónimo de sensualidad y una pizca de polémica.

Marysol Santacruz se hizo famosa en los años 90, gracias a su participación en varias de las telenovelas que se producían en Televisa en ese entonces, entre ellas "Carita de Ángel".

Y aparte de sobresalir por su talento como actriz, lo consiguió también por ser muy bella y tener uno de los rostros más impactantes y naturales en el mundo del espectáculo.

Mar 8, 2016

Recientemente subió a sus redes sociales una selfie con la que "impactó" a sus miles de seguidores.



Aunque la publicación fue realizada hace meses, usuarios de Internet volvieron a difundirla ya que les impresionó cómo las diversas cirugías a las que se ha sometido han transformado su rostro.

Jun 27, 2017

De acuerdo a información en su biografía, Marisol inició su carrera artística después de ser nombrada Rostro del Heraldo: ello le sirvió como escaparate para comenzar a trabajar en campañas publicitarias como la de "La Rubia superior", y tiempo después le llegó su primera oportunidad dentro del mundo de las telenovelas.

"Alcanzar una estrella II" fue el primer melodrama en el que participó seguido de "Atrapada", una producción de Ernesto Alonso en la que personificó a la hija de Margarita Gralia y Frank Moro. Al mismo tiempo que hacía sus primeras participaciones dentro de la pantalla chica realizó sus estudios en el INBA para después ingresar al CEA de Televisa.

"Carrusel de las Américas" fue donde se le dio la oportunidad de realizar un antagónico donde dio vida a la ambiciosa Alejandra por su trabajo fue galardonada en Brasil donde esta telenovela gozó de éxito.

Años después Emilio Larrosa la invitó a ser la principal villana juvenil de la telenovela "Mágica juventud", donde dio vida a la envidiosa Patricia Grimaldi.

En la telenovela "Marimar" realizó una pequeña participación especial interpretando a Mónica, la mejor amiga de la villana.

También se le recuerda por su participación en otras telenovelas de Televisa como "Lazos de amor", "Cañaveral de pasiones", "Nunca te olvidaré" y "Niña amada mía".

Marysol se ha desempeñado también como conductora en programas de televisión como "Buenos días".

Así de grande están los hijos de Gloria Trevi...

A pesar de la ajetreada agenda de trabajo que puede llegar a tener la cantautora mexicana Gloria Trevi, siempre se da el tiempo para dedicárselos a sus hijos.

Así se puede apreciar en sus redes sociales, en donde siempre capta los mejores momentos que pasa con su familia, además de que se puede ver lo bastante que han crecido sus retoños, Ángel Gabriel, de 15 años de edad, quien es el primogénito de la Trevi, producto de su relación con el empresario mexicano Sergio Andrade.

Foto: AFP

Y el menor, Miguel Armando, de 11 años, fruto de su matrimonio actual con el empresario Armando Gómez, con quien lleva una sólida relación.

La última publicación de la intérprete de "Cinco minutos" fue un video que publicó en Instagram, donde sale dándole besos y cariños a sus hijos, quienes no dudan también en expresarle el gran amor que sienten por su madre.

El material lleva 37,292 likes y miles de reproducciones, así como comentarios que le escriben sus fans felicitándola por la gran familia que ha logrado formar y, claro, deseándole todo lo mejor en estas fiestas navideñas y en el año venidero.

Quien más se ha dado a conocer es Ángel Gabriel, quien nació el 18 de febrero de 2002, el fiel compañero de su madre en alfombras rojas o premiaciones, como en el 2016, en la entrega de Premio Lo Nuestro que tuvo lugar en Miami.

En compañía de Thalía. Foto: Captura de Youtube

Además ha heredado la vena artística de su madre, pues ha dado muestras de que también ama la fotografía, medio por el cual se expresa constantemente.

Foto: Instagram de Ángel Gabriel

Aunque han existido rumores de divorcio, Trevi y Gómez continúan juntos. El empresario se ha convertido en un buen ejemplo Ángel y Armando, con quienes convive con ellos frecuentemente.

Foto: Twitter de Gloria Trevi

“No hay mucho tiempo para descansar porque también tengo que ser mamá. No quiero ausentarme de mi casa más de seis días”, señaló en una ocasión para la revista People en Español.