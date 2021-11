Nombre verdadero, estatura, edad y otras curiosidades sobre los integrantes de BTS

BTS ha demostrado con creces ser una de las agrupaciones musicales más grandiosas de todos los tiempos. Tienen millones de seguidores de diversas edades alrededor del mundo y cada día, más personas se suman al ARMY. ¿Eres nuevo en el fandom? A continuación te compartimos algunos datos de la banda y de sus integrantes.

BTS es un grupo originario de Corea del Sur conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento del single álbum "2 Cool 4 Skool", que incluye la canción principal "No more dream", además de los B-Side "We are bulletproof pt.2" y "I like it".

La boy band fue lanzada por la compañía Big Hit Entertainment, hoy conocida como HYBE Corporation. BTS el acrónimo de Bangtan Sonyeondan, que significa "Boy Scouts a prueba de balas". De acuerdo con el rapero, compositor y productor J-Hope, el nombre de la agrupación hace referencia a dejar de lado los estereotipos, críticas y expectativas dirigidas como balas hacia los jóvenes.

En Google es muy común encontrar todo tipo de preguntas relaciones con "Los chicos a prueba de balas", una de estas es cuánto miden de estatura y sus edades:

Cuánto miden y pesan los integrantes de BTS

Kim Namjoon, mejor conocido como RM (líder de BTS) - 1,81 m / 27 años de edad

Kim Seokjin, conocido como Jin, el chico más guapo de BTS - 1,79 m / 28 años

Min Yoongi, cuyo nombre artístico es Suga - 1,74 m / 28 años

Jung Hoseok, alías J-Hope - 1,77 m / 27 años

Park Jimin - conocido como Jimin - 1,74 m / 26 años

Kim Taehyung, mejor conocido como V - 1,79 m / 25 años

Jeon Jungkook, el Golden Maknae de BTS - 1,79 m / 24 años

Integrantes de BTS de izquierda a derecha: Suga, RM, Jungkook, Jin, V, J-Hope y Jimin. Foto: Big Hit Music

A través de sus canciones, Bangtan habla sobre el amor propio, sobre nunca rendirte ante cualquier sueño que tengas, pese a que los demás no crean en ti, sobre problemas sociales, la presión que experimentan los jóvenes de su generación ante las expectativas de la sociedad, sobre sus demonios y luchas internas y más.

Muchas de sus canciones son compuestas y producidas por ellos mismos; varios de sus temas musicales se han convertido en éxitos mundiales, como ha sido el caso de "IDOL", "Mic Drop", "DNA", "Dynamite", "I Need U", "Fake Love", "Butter", "Permission to dance", entre otros.

Ganadores de una gran cantidad de premios, movedores de masas, todos sus conciertos son Sold Out en cuestión de minutos. Aunque ha sido víctimas de racismo y xenofobia, BTS sigue rompiendo las barreras de la industria musical, todo esto gracias al apoyo incondicional de sus fans, tal y como lo expresó RM en los American Music Awards, donde hicieron historia al ser el primer actor asiático en ganar como "Artista del año".

"Ha sido un viaje largo y sorprendente, pero nadie podría haber apostado nunca a las probabilidades, de que nosotros aquí parados recibamos este premio, excepto todos ustedes, ARMY. Siete chicos de Corea, unidos por el amor por la música, conocimos el amor y el apoyo de todos los ARMY de todo el mundo, todo esto es un milagro".