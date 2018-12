Postergan nominaciones del Grammy por muerte de George H.W. Bush

Las nominaciones al Grammy se darán a conocer el viernes en lugar del miércoles. La Academia de la Grabación comentó hoy lunes que decidió postergar el anuncio debido al funeral y los servicios fúnebres del expresidente George H.W. Bush previstos para esta semana.

Los restos de George H.W. Bush fueron llevados a la capital de Estados Unidos. Foto: AFP

Es una semana ocupada en el mundo del espectáculo. La lista de candidatos a los Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión se anunciará el jueves.

Los restos de George H.W. Bush llegaron el lunes a Washington para un velatorio abierto al público que daba inicio a cuatro días de eventos, que incluyen un funeral estatal en la Catedral Nacional en Washington el miércoles y un servicio privado el jueves en la que por años fuera la iglesia de Bush en Houston.

Algunas de las nominaciones al Grammy serán primero anunciadas en “CBS This Morning” y Apple Music a las 8:30 a.m. hora del este (1330 GMT). La lista completa estará disponible a partir de las 8:45 a.m. (1345 GMT) en Grammy.com.

Los premios Grammy, en su 61ra edición, se entregarán el 10 de febrero del 2019 en Los Ángeles, California.