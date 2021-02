Nora Salinas con medias de liga y panty rosita se convierte en un manjar

Nora Salinas de 44 años de edad es una mujer tan bella que desde hace tiempo sus fans deseaban verla con ropa de encaje, pero ella se negaba, pues al parecer nadie le llegaba al precio a dicha artista de telenovelas, pero cuando brilló en la telenovela Fuego en la Sangre, las ofertas le llovieron a la mujer originaria de Monterrey.

Resulta que Nora Salinas decidió posar en una revista para cabellera con unas medias de liga y un panty cachetero tan seductor que millones de sus fans corrieron a comprar dicha edición donde la actriz posó como una verdadera diosa que enamoró a todos, pues desde hace tiempo el público deseaba verla en acción y lo logró pues todos quedaron fascinados con su trabajo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no lo saben Nora Salinas es parte de la telenovela La Mexicana y el Güero, donde ha tenido un éxito total, pues se le había visto alejada de los melodramas desde hace tiempo, por lo que verla en dicha producción alegró a más de uno, pues saben del talento de la guapa mujer quien tiene varios años en la industria del entretenimiento.

Leer más: ¿Adela Noriega víctima de una mala cirugía? dicen que este fue el motivo de su retiro

Pero eso no es todo pues Nora Salinas tiene un canal de YouTube donde no solo comparte anécdotas de telenovelas maravillosos, sino que comparte tips de belleza, que can desde maquillajes hasta peinados, pues a la actriz siempre se le ha visto como una mujer sofisticada en el mundo se los melodramas, donde engancha a cualquiera con sus proyectos, pero eso no es todo, pues es considerada como una mujer muy agradable por sus compañeros de trabajo.

A pesar de que la sesión de fotos de Nora Salinas tiene varios años, muchos se han dado cuenta de que hoy en día la actriz sigue teniendo ese cuerpazo de diosa que siempre la ha caracterizado, pues se mantiene muy fitness, por lo que en más de una ocasión sus seguidores le han pedido que comparta la receta de como verse tan impresionante.

Nora Salinas también es considerada una mujer con un look muy refinado pues como se dijo anteriormente siempre se le ha visto como alguien que siempre trata de vestir a la vanguardia, pero eso no es todo pues su manera de hablar también tiene mucho que ver con su personalidad algo que admiran demasiado los fans de Nora quién no pretende alejarse de las cámaras tan pronto pues actuar es una de sus mayores pasiones desde que era muy joven.

Nora Salinas demasiado espectacular en redes/Instagram



"Siempre tan bonita, tu belleza crece día con día", "Simplemente una gran mujer por dentro y por fuera y un ser humano hermoso que dios la siga llenando de muchas bendiciones y siempre la he admirado saludos y un abrazo y un beso", "Ambos, siempre has sido camaleónica, todo lo que te pongas te queda", "Mi actriz favorita y la mujer más bella de este mundo siempre siguiendo su camino Te deseo a Nora todo lo mejor y que todos tus sueños se hagan realidad", le escriben a Nora Salinas.

Otra de las cosas por las que Nora Salinas es muy querida en el mundo de la farándula es porque cualquier papel que le den a la famosa le queda muy bien, ya que es una mujer muy versátil que sabe escoger muy bien sus papeles, desde personajes serios, hasta cómicos, todos le van muy bien a Nora Salinas, en especial cuando comparte créditos con grandes amigos.

Leer más: Ana Cheri, en negligee color turquesa, su cuerpo luce increíblemente seductor

Cabe mencionar que Nora Salinas es una mujer que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas, es decir, ella no deja que los malos pensamientos la dominen, es por eso que su válvula de escape es el ejercicio, además del trabajo.

Nada nuevo. Los tiempos de traiciones llegaron, como en todo final de sexenio

Suscríbete aquí a Disnely Plus