Norma Mellado aspira a ser reina del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán.- Con un gran carisma y la ilusión de ser reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, Norma Mellado, de 21 años, se anotó para ser parte de la fiesta máxima y es una de las candidatas. Comparte en entrevista con EL DEBATE que tiene en mente coronarse para el 2020.

Foto: Jorge Osuna

Busca ser reina

“Me siento feliz, me siento muy orgullosa, es algo que quería desde hace mucho tiempo, con el hecho de estar aquí como candidata ya estoy cumpliendo mi sueño, aún falta ser reina”. Indica que sus amigos la animaron para poder ir por la corona, en años anteriores no había podido hacer el casting por diversos motivos, pero ahora ya está dentro y disfruta de las actividades de las que ha sido partícipe. Indica que ahora está centrada en su faceta de aspirante a reina, pero más adelante también le gustaría enfocarse en hacer actividades para resaltar los atractivos del puerto. Resalta que es la primera de su familia que aspira a ser reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, y agradece el apoyo que ha recibido de su familia, de sus tías; a su mamá, que desde temprana hora se levanta para apoyarla en los eventos carnestolendos.

Foto: Jorge Osuna

“El Carnaval lo describo como fiesta, alegría y sobre todo representa la unión familiar”, dijo la joven.

Expresa que cuando era niña miraba los desfiles, miraba las reinas, en esos años no se imaginaba poder ser reina, pero desde hace unos años esto se ha convertido en su ilusión y es una satisfacción muy grande.

Foto: Jorge Osuna

Resalta que le tiene mucho amor a la fiesta del carnaval y de no ganar tiene claro seguir siendo parte de los eventos. “Jamás ha pasado en mi mente que si no gano no voy a participar, desde el momento en que hice mi casting pensé ya gané, estoy viviendo la experiencia, si llego a ganar la corona sería el plus del sueño, sería la cereza del pastel”. Detalla que en unos años más adelante se mira ya trabajando en aduana, siendo una profesional, con una familia e hijos, siempre siguiendo sus sueños y metas.

Foto: Jorge Osuna

“A la mujer mazatleca la miro como una mujer entera, completa que puede lograr cualquier cosa, que ya no tiene ningún límite, ninguna barrera, una mujer noble”.

Indica que dentro de sus hobbies están ir al cine, disfruta de pasar tiempo con su familia y sus amigos. Sus cintas favoritas son las de Marvel. Disfruta de las actividades al aire libre. Le gusta leer comedias románticas, novelas de drama.