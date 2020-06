Norma Palafox se mueve como Shakira y las redes se derriten

Norma Palafox volvió a emocionar a sus fans al dejarse ver muy atrevida en Tik Tok donde le bailó a sus fans al estilo de Shakira, pues los movimientos de la chica fueron muy parecidos al de la colombiana, quien es una maestra al momento de mover las caderas, pero está vez tuvo competencia.

El vídeo de la futbolista alcanzó más de 84 mil me gusta y varios comentarios desde lo bien que baila, hasta preguntarle cómo le hace para mantener un abdomen tan tonificado, ya que en el vídeo se puede apreciar lo firme que luce esa parte de su cuerpo, aunque Norma Palafox desde muy pequeña práctica deporte, por lo que no sería raro que tenga una escultura de diosa.

Aunque Norma Palafox no quería que los medios o sus fans la vieran como una especie de símbolo sensual tal parece que ya no le importa, pues en sus últimos vídeos ha desatado la locura desde realizar algunos ejercicios muy atrevida, hasta secciones de foto donde posa como toda una actriz dejando en claro que tiene todo para triunfar en el medio de la farándula la cuál la está tomando mucho en cuenta en especial con las redes sociales.



"Ya se antoja una salida con esas rolas", "Un aplauso de pie para esos movimientos que jamás en mi vida podré hacer", "Si te ando metiendo un gol", le escribieron a Norma Palafox.

Algo que ha logrado Norma Palafox gracias al deporte es motivar a los jóvenes que luchen por sus sueños y que además hagan deporte y es que desde niña siempre deseó convertirse en una estrella del deporte lo cual logró, incluso el programa Exatlón USA se fijó en ella para que se convirtiera en parte de su equipo y aunque no fue la ganadora siempre dio lo mejor de ella demostrando ese espíritu guerrero que la sigue caracterizando hoy en día , además todos sus logros han sido dedicados a su madre, quien es su ángel guardián.

Algo se apagó, no logró entender muchas cosas, pero sin duda alguna tuve a la madre mas hermosa, guerrera, ejemplar, a la mujer más fuerte, al ser más bueno y maravilloso de este mundo. Ella era mi mamá, unidas por el corazón hasta la eternidad, es uno de los amorosos mensajes de Norma Palafox para su madre.

Regresando un poco con Shakira ha sido considerada por muchos como una de las mejores bailarinas cuando se presenta en algunos de sus shows y es que no por nada le dicen a la artista que sus caderas no mienten a la hora de bailar por lo que demuestra ese lado sexy que se carga con sus bailes, por si fuera poco son millones las personas que han tratado de imitar sus pasos como Norma Palafox quien no lo hizo tan mal al momento de moverse.

