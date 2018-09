Norteño 13 sigue firme con su propio estilo

Mazatlán.-El grupo Norteño 13 cuenta con seis años de trayectoria y de permanecer en el gusto de la gente, con un concepto y estilo muy único. Hoy será uno de los artistas invitados para amenizar la fiesta la Expo Car 2018 con lo mejor de su repertorio.

Entre sus integrantes figuran Luis Alberto Loaiza, Roberto Guzmán, Jesús Enrique Peña y Jesús Ramón Ibarra.

Foto: Maribel Arre dondo

Historia

Con el paso de los años, siempre han buscado el reconocimiento a su arte e incluir lo mejor en sus canciones, que han llegado para quedarse.

“Somos una agrupación que nos gustó complacer al público, siempre con un concepto único, y sobre todo, tratamos de incluir covers y canciones inéditas”, reveló Luis Alberto Loaiza, bajo y voz.

Al son de la batería, el bajo sexto y el acordeón han llegado para alegrar los corazones con sus melodías, que incluyen cumbias y románticas.

“Los seis años en la música no han sido fáciles, pero hemos tenido que seguir adelante. Agradecemos a la gente que nos ha apoyado y a nuestras fans, que siempre están con nosotros. Ha habido propuesta de firmar contrato con algunas empresas, pero hasta la fecha ninguna oferta nos ha interesado, ya que no vemos ganancia. Muchos te firman para solo tenerte allí parado, que no trabajes.”

Foto: Maribel Arredondo

Material

Tienen cuatro discos en vivo. Dentro de sus metas está más adelante grabar un material realizado en el estudio. Consideran que el disco no es rentable en la actualidad, por ello no han sacado uno, pero quieren mostrarle en ese formato sus canciones a los fans.

“Lo que funciona ahorita es grabar canciones y promocionarlas en las redes sociales. Ya sacar un disco no es rentable. Ahora se lanzan en las redes unas canciones y se le pregunta al público cuál le gusta más y esa se lanza de corte, porque no tiene caso invertir a ciegas”, explicó Loaiza.

Agradecen que se han presentado en el puerto dentro de varias festividades, también tienen una agenda con shows privados.

Foto: Maribel Arredondo

Admiración

Se dicen admiradores de Ramón Ayala y la música norteña y de banda clásica. En sus presentaciones incluyen melodías de estos géneros. Una de las que más le piden es Mi casa nueva.

“Le hemos apostado a canciones nuevas, sin dejar las clásicas, por cuestión de complacer a la gente. Nos piden muchos covers, y nosotros los hacemos a nuestro estilo”, refirió Luis Alberto Loaiza.