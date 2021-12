"Nos aceptamos como somos", Martha Higareda presume a Yanet García, viaje romántico con su ex novio

Este noviazgo comenzó rodeado de controversia; supuestamente Martha Higareda fue la "manzana de la discordia" entre Yanet García y Lewis . Meses atrás la actriz dejó muy en claro en un encuentro con varios medios de comunicación, que cuando comenzó a salir con el también conferencista, ya no estaba en una relación con la "chica del clima".

"Le dije que fue sentir paz y alegría todo el tiempo, ser aceptado por ella por quien soy, no sé ustedes, pero para mí es el mejor regalo que pude recibir".

La actriz originaria de Villahermosa, Tabasco y ex esposa del actor Cory Brusseau, agregó que cuando todo eso ocurre, todo fluye de manera maravillosa.

Una de las cosas que más me gusta de nosotros, es que nos aceptamos como somos y estamos alineados con los mismos valores y visión.

Compartió que pasearon en helicóptero , volaron a través de un arcoíris , realizaron caminatas en un bosque de bambú , comieron pan de plátano, escucharon y bailaron música hawaiana . Asimismo expresó que en la relación que tiene con el ex novio de Yanet García, hay mucha diversión y amor.

"Que hermosa aventura viajar con Lewis Howes", expresó Martha Higareda junto a una serie de fotografías, donde mostró a sus miles de seguidores un poco de esta escapada romántica junto al ex jugador de futbol profesional de la Arena League.

A través de sus redes sociales la actriz mexicana Martha Higareda de 38 años de edad, compartió el viaje amoroso a Hawái junto a su novio Lewis Howes , youtuber estadounidense y ex pareja sentimental de Yanet García , la recordada "chica del clima" del programa Hoy. Cabe recordar que la protagonista de películas como "Amarte duele" y "No manches Frida", fue señalada como la tercera en discordia.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.