"Nos da igual si se revuelcan", hermano de Valentín Elizalde arremete contra Tano Elizalde y Gabriela Sabag

Francisco "El Gallo" Elizalde, hermano del fallecido cantante Valentín Elizalde, reaccionó a la próxima boda de Tano Elizalde con Gabriela Sabag, quien fuera esposa de "El Gallo de Oro". En una entrevista para el show vespertino "Ventaneando" de TV Azteca, el también cantante del Regional Mexicano expresó a manera de broma: "no nos han invitado, no nos ha llegado la invitación".

El hermano de Valentín Elizalde manifestó que con respecto a la relación amorosa que tienen Tano Elizalde y Gabriela Sabag, "nosotros estamos al margen, nos da igual si se revuelcan, si se casan".

"El Gallo" Elizalde dejó muy claro que lo de su hermano Valentín con Gabriela Sabag "fue hace mucho, ella no es su viuda, no estaba con mi hermano al momento que fallece". Asimismo aseguró que a ella solo le interesaba el dinero del intérprete de temas como "Vete ya", "Soy así", "Volveré a amar" y muchos más. "Le hizo la vida muy batallosa, le sacó como no te imaginas, las 'perlas de la Virgen', siempre fue dinero, dinero, dinero".

Hace unos días en una entrevista para el show "Sale el sol" de Imagen Televisión, Tano Elizalde (primo de Valentín), dio a conocer que le había dado el anillo de compromiso a Gabriela Sabag.

"Quiero decirle a todos que sí, que ya le entregué el anillo de compromiso, en Ciudad Obregón, Sonora. Ya tiene unos meses, próximamente ya a casarnos, ahí vamos a hacérselos saber a todos ustedes, están invitados, yo les voy a hacer llegar la invitación para que asistan, con todo el gusto del mundo".

Recordemos que Valentín Elizalde y su primo Tano Elizalde fundaron Banda Guasaveña, la cual acompañó a "El Gallo de Oro" por varios años en sus presentaciones en México y Estados Unidos.

El año pasado un nuevo escándalo puso a la Familia Elizalde en el ojo del huracán; varios de sus integrantes aseguraron en diversas entrevistas para distintos medios de comunicación, que Tano Elizalde estuvo involucrado en el asesinato de su primo Valentín Elizalde, luego de su presentación en el Palenque de Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas.

En el atentado también perdieron la vida el chofer del cantante Reynaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza Grajeda; Tano Elizalde iba con Valentín en la camioneta, siendo el único sobreviviente.

