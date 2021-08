"Nos dijimos 'oui'", la íntima boda de Altaír Jarabo con Frédéric García, ex cónsul de Francia en México

La actriz mexicana Altaír Jarabo y el empresario francés Frédéric García, contrajeron matrimonio este fin de semana en París, Francia. De acuerdo con una publicación que hizo en sus redes sociales la también conductora de televisión, la sencilla ceremonia se llevó a cabo en el Maire du 3e arrondissement (Ayuntamiento en París).

Para este día tan especial Altaír Jarabo usó un elegante y sencillo atuendo, que consistió en un pantalón blanco y una blusa con transparencias. Por su parte Frédéric García (ex cónsul de Francia en México), vistió un traje azul cielo.

"Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París, Frédéric y yo nos dijimos 'oui'", expresó la actriz de televisión, cine y teatro junto a Frédéric García, luego de convertirse en marido y mujer. Muchas celebridades como Ana Martin, Rebecca Jones, Ana Brenda Contreras, Camila Sodi, así como sus seguidores, le enviaron mensajes de felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

Altaír Jarabo y Frédéric García ya son esposos. Foto: Instagram @altairjarabo

A fines de abril de este 2021, Altaír Jarabo dio a conocer a través de redes sociales, que se casaría con Frédéric García (20 años mayor que ella).

"Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por qué lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe por qué se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida", había expresado.

Anteriormente la actriz de telenovelas como "Abismo de pasión" y "Vencer el desamor", manifestó que tendrían una boda en México y otra en París, donde vive la familia de su ahora esposo.

