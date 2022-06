"Nos dimos un agarrón perrísimo", la pelea de Tábata Jalil y Sergio Sepúlveda en "Venga la alegría"

"Fue un episodio necesario, porque se aclararon muchísimas cosas y yo también fui muy afortunada de tener ese episodio porque pude poner límites, y a partir de esos límites, hoy ya no me vuelven a hablar de esa manera ¡nadie!".

Aunque no contó los detalles de aquella pelea, Tábata Jalil manifestó que debido a esa situación, aprendió a poner límites y no permitir que nadie la tratara mal .

La conductora de televisión Tábata Jalil estuvo en una de las recientes emisiones de "Pinky Promise", porgrama deYouTube que conduce la cantante Karla Díaz (integrante de JNS), donde contó que en algunas ocasiones, no todo es alegría en el show "Venga la alegría" de TV Azteca, matutino en el que trabaja desde hace ya varios años.

Francisco Inzunza

