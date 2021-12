"Nos engañó a todos": Hijo de Yahir termina con su novio; éste asegura que no es bisexual

México.- Tristán Othón, el hijo del cantante Yahir, estuvo rodeado de polémica en los últimos meses al salir del clóset y comenzar a grabar videos para adultos, pero un nuevo escándalo lo rodea y es que ha terminado con su novio y éste ha hecho fuertes declaraciones sobre él.

Durante una reciente entrevista para el programa de espectáculos Chisme no like, Axel Martínez, el ex del hijo del cantante, expuso que él sólo lo utilizó para obtener dinero para drogas y alcohol: "Nos engañó a todos", aseguró.

"Sí, yo lo ayudé porque me dijo que iba a poner un negocio con su mamá", contó Axel, sin embargo, ahora que han terminado su relación amorosa, el hijo de Yahir, supuestamente, comparte historias a través de su cuenta de Instagram malgastando el dinero que habría estado ahorrando.

Y es que recordemos que recientemente Tristán Othón incursionó en la plataforma de OnlyFans al lado de su expareja, sin embargo, las ganancias obtenidas fueron malgastadas por él. "Cuando lo conocí estaba en la calle, ahora que ya tiene dinero, solamente sube alcohol y está despilfarrando. Él me escribió en un plan de paz y espero que haga lo que dijo que iba a hacer con el dinero", declaró Axel.

Asimismo, el joven afirmó que el hijo del cantante no es bisexual, como se lo hizo creer por su romance, sino que es heterosexual y lo engañó para convencerlo de crear contenido para adultos juntos. En la entrevista también aseguró que sólo tuvieron relaciones en dos ocasiones, mismas que fueron grabadas para OnlyFans.

"De que disfrutó, disfrutó, pero fuera de las cámaras nunca quiso interactuar. A mí se me hacía muy raro, hasta que al final se desenmascaró y fue como realmente es y me dijo: 'estoy harto de fingir algo que no soy'", agregó.

Finalmente, Axel Martínez declaró que Tristán Othón, el hijo de Yahir, podría sufrir de algún padecimiento psiquiátrico, que él cree que es un trastorno de personalidad múltiple, aunque son sólo sus sospechas, ya que también destacó que él no es un experto para determinarlo como se debe.

