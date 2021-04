"Nos estamos perdiendo muchas cosas": La reflexión de Ester Expósito sobre las redes sociales

Pese a que Ester Expósito cuenta con una gran audiencia de seguidores en Instagram, la actriz señaló para una entrevista que su perfil no representa quién es como persona. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

La actriz Ester Expósito, quien se hizo mundialmente conocida por su actuación en la serie ‘Élite’, junto a Danna Paola, es probablemente una de las personas con mayor número de seguidores en todo España, con más de 26.4 millones de estos.

Sin embargo, la española dio su opinión acerca de las redes sociales, manifestando estar en contra de la actual obsesión de las personas por estas.

Con tantos millones de seguidores, Ester Expósito casi puede ser considerada una influencer tanto como una famosa actriz de televisión.

Sin embargo, la novia de Alejandro Speitzer dio su opinión acerca de las redes sociales, afirmando que aún con los millones de ‘likes’ que sus fotos reúnen, su perfil para nada representa quien es, tanto como no es el caso de nadie más.

“Los perfiles son solo una composición de fotos que hablan de una parte de tu vida, un escaparate. Pero no me define, no me limita. Hay mucho más detrás de eso, mejor y peor”, dijo.

“Ahora pecamos de ver la vida a través de Instagram”, agregó la actriz de la famosa serie de Netflix.

Ester Expósito dijo estar en contra de la actual obsesión de las personas con estar atentas a redes como Instagram, procurando en todo momento tener las mejores fotos y el mayor número de seguidores.

A esto, dijo que los usuarios en redes que están todo el tiempo pendientes de ellas se están perdiendo de muchas experiencias reales.

“Creo que es horrible, nos estamos perdiendo muchas cosas porque nos obsesionamos con cómo queremos que nos vean, y creemos que eso es todo. Eso es perderte muchos matices, ponerte prejuicios. La vida de una persona y lo que vive en el día a día, tanto lo bueno como lo malo, no puede estar plasmado en unas fotos”.

La actriz, quien entristeció a sus fanáticos tras dejar ‘Élite’, suele crear revuelo en Instagram con cada publicación, juntando casi siempre por encima de los 3 millones de ‘me gusta’ en cada una. Aún así, Ester Expósito no suele postear todos los días como lo hacen la mayoría de sus colegas en el espectáculo.

“Mi momento más feliz no podría expresarlo en una foto o un texto en Insta, y por supuesto, los malos y los peores, no me voy a poner a llorar ahí”.

