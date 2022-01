"Nos gustamos, nos enamoramos y nos casamos", ¿cómo se conocieron Irma Dorantes y Pedro Infante?

Ante la ley, María Luisa seguía siendo la esposa de Pedro Infante, "nunca le pregunté si estaba casado o si no, si tenía hijos, si tenía otras mujeres, yo era una chiquilla enamorada, una niña 16 años menor que él, a la que mimaba, a la que quería", manifestó Irma Dorantes.

Pedro Infante e Irma Dorantes se casaron por el civil el 10 de marzo de 1953 en Mérida, Yucatán ; los actores no quisieron causar revuelo en los medios de comunicación con su enlace matrimonial, por lo cual, llevaron a cabo una sencilla ceremonia a la que asistieron no más de 15 personas. Posteriormente, se fueron de luna de miel a Cozumel, Quintana Roo ; fruto de su amor tuvieron a su hija Irma Infante .

Para esto, Irma y su mamá debían irse en camión para poder llegar a su hogar, sin embargo, como el caballero que era, Pedro Infante Cruz tuvo un buen gesto con ellas, "fue muy lindo y nos llevó a su casa para que me bañara".

"Mi personaje era el de una joven que Pedro aventaba a un cochinero lleno de puercos, cuando terminó la escena yo estaba sucia de pies a cabeza y mi mamá me dijo: 'vamos a la casa para que te bañes'".

Cuenta en su libro que el director de cine Ismael Rodríguez , le volvió a dar la oportunidad de trabajar con Pedro Infante en la película "No desearás a la mujer de tu hijo".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.