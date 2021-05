"Nos quieren ir eliminando": María Conchita Alonso y su polémica opinión sobre la Covid-19

México.- Al igual que Patricia Navidad, la actriz María Conchita Alonso revela su polémica opinión con respecto a la Covid-19 y todo lo que ha sido para el mundo atravesar por una pandemia de manera inesperada en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa "El minuto que cambió mi destino".

La actriz y cantante habló detalladamente sobre el origen e impacto de esta enfermedad viral, dejando en claro desde un principio que ella considera que la Covid-19 (SARS-CoV-2) fue algo creado por personas "para fastidiarnos" y aseguró que dentro de este "grupito de élite" se encuentran Bill Gates y George Soros, entre otros.

"Lo que quieren es ir desapareciéndonos", aseveró la cantautora venezolana-estadounidense en entrevista. Agregó que no ve las noticias desde finales del mes de marzo, pues en algún momento sintió que se "volvió loca" y hasta acudió a su médico a hacerse la prueba sin tener ningún tipo de síntoma, éste terminó por recomendarle no ver las noticias y hacer otro tipo de actividades y fue lo que hizo.

Sobre todas aquellas personas que lamentablemente han muerto a causa de la enfermedad, la cantautora compartió sentirse muy triste, pero es menos del 1% quienes realmente mueren por el virus, lo que ha hecho un negocio muy grande para las mascarillas faciales y la vacuna, considera.

"Yo he visto videos de personas que se han puesto vacunas. He visto videos de personas que hablan de sus familiares que murieron por la vacuna", compartió en entrevista. "Una amiga mía, desde febrero, no ha podido hablar. Otros amigos míos están bien hoy, ¿pero en 6 meses o un año? ¿Tú crees que en menos de un año se pueda crear una vacuna? No voy a discutir, investiga", afirmó.

Asimismo, considera que la gente tiene el derecho de no creerle, pero también a respetar a lo que ella cree, pues recordó lo que sucedió hace algunos meses con Patricia Navidad, pero "ella está clarísima en lo que dice, ha averiguado, ha investigado" afirmó. "Para que una vacuna funcione de verdad, mínimo 5 años, usualmente son 10 años. Somos los conejillos de indias, están probando esa vacuna con nosotros", agregó.

Por si fuera poco, se refirió a la aplicación de vacunas y compartió que sólo dos de sus doctores se le han aplicado, pero los demás no y está segura de que las vacunas que se ponen políticos y mucha gente importante son las que usan en Hollywood, las falsas que son para simular una aplicación y su aguja se hunde a la hora de supuestamente aplicarla.

Finalmente, María Conchita Alonso dijo que hay demasiado información que buscar y cuenta que "nos quieren ir eliminando", pues existe un video que hizo la ONU con diferentes mensajes que utilizan el hashtag Live a good day que habla sobre polémico temas de una forma indirecta. "En esta propaganda de 30 segundos, el hashtag en inglés es I Lived A Good Day, He vivido una buena vida… están hablando para suicidarnos, para matarnos", contó.