¡Noticias que alegran al ARMY de BTS! Jimin fue dado de alta del hospital y dio negativo a Covid-19

La noticia que el ARMY esperaba al fin fue dada a conocer. A través de un comunicado Big Hit Music dio a una actualización sobre el estado de salud del cantante surcoreano Jimin, integrante de la agrupación BTS, quien hace unos días fue sometido a una cirugía por apendicitis aguda. Además, al llegar al hospital se le practicó una prueba PCR y dio positivo a Covid-19.

Park Jimin ya fue dado de alta del hospital, seguirá su recuperación en casa y salió negativo al virus SARS-CoV-2.

Nos gustaría informarles que la cuarentena del miembro de BTS, Jimin, ha concluido después de su cirugía por apendicitis aguda a partir de esta madrugada.

El también compositor, bailarín y modelo de 26 años de edad, el pasado domingo 30 de enero tuvo un dolor abdominal y ligero dolor de garganta. Al ser llevado a la sala de urgencias de un hospital, se le realizaron los estudios médicos correspondientes, siendo diagnosticado con apendicitis aguda, una afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus.

Dicho padecimiento suele tratarse con cirugía y antibióticos. Si no se trata, el apéndice puede reventarse y causar un absceso o una infección sistémica (sepsis).

Por recomendación del doctor, Jiminie fue operado al día siguiente. "Desde entonces, recibió atención hospitalaria y dio negativo en su prueba PCR antes de ser dado de alta del hospital", informó Big Hit Music, agencia que representan a BTS.

El Idol originario de Busan, Corea del Sur, "no mostró síntomas extraordinarios durante su estadía en el hospital". Tenía un leve dolor de garganta en el momento de su ingreso, pero desde entonces se ha recuperado por completo. "También recibimos noticias del personal médico de que la zona de su cirugía se está curando rápidamente sin ningún problema, Jimin actualmente se está recuperando después de ser dado de alta del hospital".

Big Hit mostró su gratitud a todos los fans que se mantuvieron al pendiente de la salud del "baby mochi". Asimismo, agradecieron a todas las personas "en el campo médico que están haciendo todo lo posible para superar el Covid-19".

Antes de ser dado de alta, el cantante había enviado un mensaje al fandom a través de Weverse, sabiendo que estarían muy preocupados.

"Lo siento por preocuparte, sin embargo, ¡creo que podré ser dado de alta pronto! Me estoy recuperando bien y me aseguro de cuidarme y comer las tres comidas, por favor espera un poco, me recuperaré rápidamente y me iré (del hospital)".