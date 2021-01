Novelas en las que Ela Velden ha aparecido

México.- Todos la conocen por su papel de Siena en la serie de televisión mexicana "El juego de las llaves", pero pocos saben la corta pero brillante carrera que tiene la guapa actriz Daniela Campos, mejor conocida como Ela Velden, quien impacta a todos sus seguidores con sus impresionantes ojos verdes.

Nacida un 25 de julio de 1992 en Santiago de Querétaro, desde temprana edad se mudó a la Ciudad de México con el objetivo de comenzar a estructurar sus bases para ser actriz algún día. Con este afán se matriculó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en 2011 y se graduó del mismo en 2013.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Las miradas más cautivadoras las pone Ela Velden en Instagram)

Ela Velden es admirada en Instagram/ Fuente: Instagram elavelden

La novia de Emiliano Zurita tuvo su primer papel en la pantalla chica el mismo año que se graduó en la serie Gossip Girl Acapulco, en la cual compartió pantalla con Diego Amozurrutia, Sofía Sisniega y Margarita Muñoz. Mismo año en el que aparecería en la telenovela colombiana-mexicana "Niñas mal 2", en la cual daría vida a la joven Flavia. Otras de sus participaciones están en las populares series televisivas "Como dice el dicho" y en "La Rosa de Guadalupe".

En el 2014 a Velden le toca por fin figurar en una telenovela. En "Muchacha italiana viene a casarse" a la queretana de 28 años le tocaría dar vida a Gianna Bianchi, hermana menor del personaje de la actriz Livia Brito. En este drama televisivo Ela compartiría créditos con José Ron, Mike Biaggio, Maribel Guardia, Nailea Norvind y Isela Vega.

Un año más tarde, en 2015 la queretana se integraría al elenco de la segunda etapa (temporada) de la exitosa novela mexicana "A que no me dejas". En esta ocasión Velden compartiría actuación con Erika Buenfil, Camila Sodi, Ignacio Casano, Arturo Peniche, entre otros actorees y actrices. En "A que no me dejas" la actriz de 28 años interpretaría a Fernanda Ricart Medina.

Posteriormente, en 2016 al fin logra su primer papel protagónico en la telenovela "Amo despertar contigo", en la que le tocaría ser pareja del actor Daniel Arenas y tener como antagonistas a Sara Corrales, Marcus Ornellas Y Gonzalo Peña. "Amo despertar contigo" es una adaptación de la telenovela colombiana "Pobre Pablo", la cual fue transmitida en el 2000 por RCN Televisión. Con su papel de Maia Alcalá González, Velden logró obtener el premio a Revelación femenina en los TV Adicto Golden Awards.

En el 2016, los papeles se invertirían para la queretana, ya que en "Caer en tentación" le toca dar vida a su primer antagónica en su papel de Mía Becker Cohen. "Caer en tentación" cuenta con Silvia Navarro y Gabriel Soto como protagonistas y con los antagónicos Arath de la Torre, Erika de la Rosa y Julieta Egurrola.

Leer más: (Ela Velden y Emiliano Zurita, así nació su relación sentimental)

Entre las últimas producciones en la que Ela Velden ha aparecido están "El juego de las llaves", "Rubí" y el la serie de terror de Netflix "Diablero". Además de ello, ha figurado en videos musicales de Río Roma, CNCO y Camila Sodi. Cabe mencionar que la joven actriz va que vuela para tener 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.