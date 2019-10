Novia de Carlos Rivera cada día más candente con sus fans

Cynthia Rodríguez la novia de Carlos Rivera cada vez más desata la locura en redes sociales, pues la conductora cada día llega más sexy al foro donde trabaja y en más de una ocasión ha dejado con la boca abierta a sus colegas, quienes quedan impactados por el cuerpazo que se carga.

Una foto con un minivestido desató todo tipo de fantasías entre los fans de la presentadora, quienes le mandaron todo tipo de comentarios a la también cantante, quien también recibió más de 36 mil likes hasta el momento.

"Hola Cynthia wow luces divina hermosa bella bonita maravillosa y fantástica me gusta tú sonrisa de alegría", "Te ves hermosa saludos aunque no me contestes", le escribieron a la guapa mujer que roba suspiros a donde quiera que vaya.

En otra foto se le puede ver con una mini falda en color blanco con la cual enseñó sus bellas piernas las cuales han sido muy envidiadas por sus mismas compañeras que le dicen como le hace para conservarlas tan bellas e hidratadas.

Recordemos que hace unos meses Cynthia fue muy cuestionada por la prensa pues se había dicho que se casó en secreto con el cantante por lo que la también cantante tuvo que dar la cara para decir que fue lo que pasó realmente y si n verdad se unió a Rivera.

"No me he casado y les tengo que decir algo, yo realmente como ustedes saben, tengo una relación que es una relación muy discreta, que decidimos desde el día uno, que así lo íbamos a manejar porque queríamos proteger tenemos algo tan bonito un amor tan fuerte un amor donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos siempre, nos cuidamos siempre...", dijo Rodríguez.

Cabe mencionar que otras de las publicaciones que aman los fans de la guapa mujer es verla en bikinis o trajes de baño.