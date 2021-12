Novia de Octavio Ocaña desesperada en Navidad se va a tomar al nicho donde murió

Quien fue a recordar al amor de su vida Octavio Ocaña fue su novia Nerea Godínez y es que se dirigió al nicho donde el joven murió para tomarse unas cervezas pues como muchos ya lo saben la joven no ha dejado de compartir cosas relacionadas con quien fue su prometido hace poco.

Fue en su cuenta de Instagram, donde Nerea Godínez compartió una foto donde se le ve con una bebida alcohólica y brindando por el también famoso Benito Rivers de Vecinos quien fue considerado uno de los actores más carismáticos de la emisión, además sus fans se mostraron muy felices por su gran regreso a la pantalla chica.

"Feliz navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE Tu cerveza favorita y lo que para mi era “chelear” y siempre me comprabas en esta no se pudo mi amor, pero se que de alguna forma volveremos a estar juntos! Que cada lágrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar", escribe en la foto la dolida mujer.

Como era de esperarse las redes sociales de inmediato se conmocionaron al ver el dolor de la joven quien esperaba con ansias casarse con el joven actor quien hasta el momento se siguen desconociendo los verdaderos motivos de su muerte, pues siguen las dudas de la manera en que se dio el hecho que conmocionó a todo México.

"Te amo flaca, nunca vas a estar sola! Tienes a muchas personas que estaremos para ti siempre", "Feliz navidad mi niña y para toda tu familia hoy no está tú gran amor pero siempre lo recordamos te quiero feliz dia", "Te amo cada lágrima el te la borrara con besos mi niña", le escribieron a la joven al ver la desgarradora imagen del nicho de Octavio Ocaña.

La tachan de arribista

Pero no toda la gente ha sido buena con la joven, pues ha sido tachada de arribista con la muerte de Octavio Ocaña, pues en algunos portales de internet se dieron cuenta del aumento de seguidores que tuvo la chica desde que publico fotos con el histrión, algo que se les hace raro, pues antes de morir no tenía fotos con él.

