Novia de Vicente Fernández Jr cocina deliciosos frijoles puercos a su suegra Doña Cuquita

Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr (el hijo mayor de Don Vicente Fernández y Doña Cuquita), compartió en las stories de su cuenta en Instagram, unos videos donde ella misma cocina una frijoles puercos al estilo sinaloense, para consentir el paladar de sus suegros.

"¿Eres de Sinaloa?", le pregunta Doña Cuquita a la novia de su hijo Vicente Fernández Jr, a lo que Mariana González responde: "no, yo soy de Tepatitlán (Jalisco) Doña Cuquita, pero sé cocinar mucho de este estilo de comida porque el papá de mis niños era de allá, entonces me enseñé a hacer muchas comidas de allá".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un post que el mayor de los potrillos publicó en su cuenta personal de Instagram, compartió una fotografía donde se ve a su novia Mariana González Padilla cocinando los frijoles puercos, mientras su mamá Doña Cuquita la observa. "Cocinando frijoles sinaloenses a mi madre, te amo Mariana". Asimismo Vicente Fernández Jr expresó: "la mujer que es dueña de mi corazón", en referencia a su escultural novia.

"Hermosas las dos", "hermosa pareja los admiro mucho, felicidades", "saludos a Doña Cuquita y a Mariana. Me cayó de maravilla Mariana en una entrevista que le hicieron, felicidades por tus dos amores ❤️", "qué bonitas, ojalá su relación dure mucho", "para todas las feas que piensan que las guapas no saben hacer nada", "que el amor les dure para toda la vida", "tus dos grandes mujeres, hermosas", "que rico, muy bonito detalle", "¿cómo son los frijoles? Yo soy 100 por ciento sinaloense, yo le diré si o no", son algunos de los comentarios en la fotografía publicada por el hijo mayor del cantante Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán".

Doña Cuquita y su esposo Don Vicente Fernández permanecen en su rancho Los Tres Potrillos. Foto: Instagram @vicentefdzjr9

Vicente Fernández Jr con nuevos planes de boda

Por otra parte, Vicente Fernández Jr reveló que si tiene planeado casarse con su escultural novia Mariana González Padilla y en entrevista pasada, mencionó hasta la fecha aproximada en la que quiere entregarle el anillo de compromiso, pero aún no se divorcia de su ex. "Ya me lo merecía, claro que siempre hay planes para todo, yo creo que 2021. Ustedes me van a acompañar a llevarle el anillo y a pedir la fecha".

El también cantante no se refirió a los problemas legales que enfrenta con su ex derivados de su relación para no perjudicar los procesos, pero Mariana dijo apoyarlo. "Yo lo estoy apoyando en todo, ella es pasado, pero se ha empeñado en querer seguir siendo su presente, porque aquí la que ha levantado [quejas] ha sido ella. Yo estoy muy contenta y le deseo lo mejor a la señora". Recordemos que el hijo de "El Charro de Huentitán" enfrenta dos denuncias por supuesta violencia intrafamiliar por parte de su expareja Karina Ortegón, una interpuesta a finales del mes de agosto ante el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.

Mientras que la otra denuncia se hizo a principios del mes de septiembre ante la Fiscalía del Estado, por supuestamente haber tocado a una menor de edad. La víctima tiene 14 años y es la hija de su ex esposa. Karina y Vicente se casaron en agosto de 2017 y anunciaron su separación en enero de este año, pero aún no se han divorciado.

La joven empresaria Mariana González Padilla es conocida como la "Kim Kardashian Mexicana", apodo que se ganó por las fotografías que comparte en sus redes sociales luciendo su escultural cuerpo, que muchos de sus seguidores han llegado a comparar con el de la socialité estadounidense. "Es un hombre excelente, me abre la puerta, caballeroso, desde que despierto tengo un mensaje de te amo, me dedica canciones", contó en una entrevista.

Y sobre contraer matrimonio con el hijo de Don Chente Fernández, manifestó: "él ya me lo ha propuesto, todavía no tenemos fecha porque apenas vamos comenzando y yo dije: 'estoy muy contenta, nos estamos tratando y si todo funciona y voy a ser la mujer que lo hará feliz, adelante'".