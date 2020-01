Novio de youtuber aterrado por posible contagio Coronavirus

Un fuerte susto se llevó la youtuber colombiana Paulette y su novio Santiago, pues hace unos días estuvieron de vacaciones por Asia, lugar donde surgió la enfermedad que tiene en alerta a todo el mundo llamado Coronavirus.

Resulta que la joven quien es famosa por relatar historias paranormales en sus redes sociales dijo que su novio comenzó a sentirse mal cuando regresó a su natal país, mostrándose demasiado preocupado, pues pensó que contrajo la enfermedad durante su estadía en ese país.

"Venía con un cuadro de soltura hace ocho días que también fue un poco raro y hace dos días justo estaba haciendo muchas cosas porque estaba trasteandome y entonces me dio muchísima fiebre, empece a temblar, empece a sudar", dijo el novio de la youtuber.

Y aunque el resultado de los análisis fue otro Paulette dijo que Colombia no le ha dado seguimiento a las personas que han viajado a dicho país, por lo que hizo el video para concientizar a las autoridades y hagan algo al respecto.

"Qué fuerte Paulette! Me pasó algo similar no con esos síntomas pero sí algo fuerte, en esos momentos es cuando se recapacita y reflexiona", "Paulette me encantan tus vídeos de Casos, espero que sigas con eso y estes bien", escribieron en redes a la chica.